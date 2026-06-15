Adorni queda bajo presión en el Senado y crecen las versiones sobre su destitución

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Gobierno nacional. La presentación de un pedido de interpelación en el Senado abrió un nuevo frente de conflicto político para el funcionario y generó incertidumbre sobre su continuidad en el cargo.

Ya nadie lo puede defender, luego del cuento del pendrive. Sin embargo, con la Ley de Inocencia Fiscal, puede esquivar la justicia por lo cual el caso paso a un choque político entre el oficialismo y la oposición.

Acá te dejamos un breve extracto realizado por periodistas y por el mismo Manuel Adorni y en donde está claro lo comprometido que está y la falta de argumentos. Escucha hasta el final. Es breve. ✅​✅​✅​👇​:

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En las últimas horas, bloques del peronismo presentaron en el Senado un pedido para que el funcionario sea interpelado en un plazo de siete días. La iniciativa busca que Manuel Adorni brinde explicaciones sobre su incremento patrimonial, luego de las reiteradas declaraciones públicas que realizó sobre ese tema, entre ellas del famoso pen drive y los 200 mil dólares.

Aunque la eventual remoción de un funcionario del Poder Ejecutivo requiere mecanismos institucionales específicos y acuerdos parlamentarios complejos, desde la oposición sostienen que impulsarán todas las herramientas disponibles para avanzar con el reclamo. Pero, atención, que quede en claro: ni el Senado de la Nación ni la Cámara de Diputados pueden pedirle la renuncia a un funcionario.

Funciona por presión y reclamo al Presidente de la Nación. Pero ninguna de las cámaras tiene facultadas para hacerlo.

Acá te dejamos un breve extracto de una entrevista a la diputada Lilia Lemoine que intenta defender lo indefendible y causó más críticas que adhesiones ✅​✅​✅​👇​:

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El Gobierno busca ganar tiempo

Dentro de la Casa Rosada, la estrategia pasa por evitar una escalada inmediata del conflicto y estirar los tiempos políticos hasta el informe de gestión previsto para el próximo 2 de julio, instancia en la que el oficialismo espera reorganizar la agenda y contener las críticas.

Sin embargo, qué tiempo espera ganar con uno de los dos hombres dirigentes políticos con peor imagen política. Hablamos de Manuel Adorni como uno de ellos y el otro es Mauricio Macri. Hablamos de imagen, no de intención de voto.

La caída de Manuel Adorni fue tan grave, que Cristina Kirchner tiene mejor imagen positiva. O sea, cayó por debajo de lo que él mismo criticaba.

Referentes opositores consideran que la ofensiva podría sumar acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR y otros espacios parlamentarios, lo que incrementaría la presión sobre el Gobierno Nacional, específicamente sobre Javier Milei que es único con facultad para pedirle la renuncia.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre una posible renuncia de Manuel Adorni antes de que avance el proceso de cuestionamiento político, una alternativa que permitiría al Poder Ejecutivo reducir el impacto institucional de la disputa. Hasta el momento, ninguna fuente oficial confirmó esa posibilidad.

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Bullrich y Karina Milei muestran señales de acercamiento

La situación también tuvo repercusiones dentro del propio oficialismo. Según trascendió en ámbitos políticos, el conflicto contribuyó a acercar posiciones entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La hermana del Presidente participó recientemente de una celebración privada por los 70 años de una senadora cercana al espacio político, un gesto interpretado como una señal de distensión después de varios meses marcados por diferencias internas.

Mientras la oposición busca acelerar los tiempos parlamentarios, el Gobierno intenta contener el impacto político de una crisis que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto interno en la administración libertaria.

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