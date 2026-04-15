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Cierre de la autopista Illia: 4 claves del anillo que unirá Figueroa Alcorta y Costanera

El Gobierno porteño dispuso una interrupción masiva del tránsito sentido provincia por obras de infraestructura en el corredor Cantilo-Pampa. Los trabajos de modernización obligan a desvíos hacia las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, impactando también en la circulación del Paseo del Bajo y el acceso a Costanera.

Por Aldana Farinelli

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Cierre de la autopista Illia

El cierre de la autopista Illia se llevó adelante durante la noche del lunes 13 de abril, afectando uno de los corredores más transitados del área metropolitana. Se trató de un corte total en sentido norte que se extendió por siete horas, obligando a miles de conductores y transportistas a modificar sus rutas habituales en plena madrugada.

Las tareas de retiro de equipamiento vial y ejecución de pilotes son el paso previo necesario para la construcción del paso bajo nivel y el anillo peatonal Pampa. Para el usuario, el impacto del cierre de la autopista Illia implica demoras en los accesos hacia la provincia y la necesidad de anticipar recorridos para evitar los embotellamientos en las vías alternativas.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, la intervención es fundamental para modernizar la conectividad en la zona de Cantilo y Pampa. El operativo comenzó a las 22:00 horas, afectando el flujo vehicular de particulares y camiones en una franja horaria donde la carga logística hacia el norte es intensa.

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Cierre de la autopista Illia: El ambicioso proyecto del paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa

El cierre de la autopista Illia se enmarcó en una obra de gran escala que beneficiará a más de 17.000 personas y 38.000 vehículos diarios. El proyecto contempla un paso bajo nivel de 540 metros de extensión con cuatro carriles, que conectará directamente Figueroa Alcorta con la Costanera. Esta estructura será apta para transporte público y vehículos de emergencia, eliminando las esperas en las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Cierre de la autopista Illia

El complemento de esta obra es el anillo peatonal elevado, una estructura metálica de 140 metros de diámetro que permitirá el cruce seguro de peatones y ciclistas. La meta es clara: eliminar los cruces conflictivos en una zona donde conviven el tránsito pesado, la circulación hacia Aeroparque y el acceso al Río de la Plata, dotando de mayor fluidez a todo el corredor norte de la capital.

En paralelo, se están llevando a cabo otras tareas complementarias en la zona, que incluyen:

  • Cateos para la realización de pozos de ataque.
  • Desmonte de árboles en la zona del Anillo Parque San Benito.
  • Desarrollo continuo del Proyecto Ejecutivo de la obra.

La transformación de la zona norte de la ciudad es una realidad que empieza por estas obras nocturnas. Si bien el cierre de la autopista Illia representa un dolor de cabeza temporal, el objetivo de un corredor libre de barreras y con cruces peatonales elevados busca cambiar para siempre la forma en que entramos y salimos de la Ciudad de Buenos Aires.

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