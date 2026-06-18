Oficial: La Familia Messi informó que el padre del crack atraviesa un problema de salud

A través de un comunicado difundido este miércoles, la familia de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, informó que se encuentra atravesando una situación de salud y que permanece bajo seguimiento médico.

Según precisaron, «se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», aunque no brindaron mayores detalles sobre el diagnóstico ni el tratamiento que está recibiendo.

El mensaje fue difundido luego de que en las últimas horas circularan diversas versiones y especulaciones sobre el estado de salud del empresario y representante de Lionel Messi. En ese contexto, la familia expresó su malestar por la difusión de información no confirmada.

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«La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar», señalaron en el comunicado.

Además, remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre la situación de Jorge Messi y advirtieron que cualquier dato que no provenga de fuentes oficiales de la familia no debe considerarse válido ni veraz.

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Pedido de respeto y privacidad

En otro tramo del texto, los familiares solicitaron responsabilidad al momento de abordar el tema y reclamaron respeto por la intimidad de Jorge Messi y su entorno.

«La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable», afirmaron.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo y preocupación recibidas en las últimas horas y aseguraron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la familia.

Por el momento, el comunicado sostiene que la evolución de Jorge Messi es favorable y que continúa bajo control médico.

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El comunicado de la familia

El comunicado oficial. Disipa dudas y rumores y confirmación datos concretos y fieles.

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