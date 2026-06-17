Economía local: Nueva edición de la Expo Morón Se Muestra

La Plaza San Martín volverá a convertirse en el punto de encuentro de emprendedores, empresas, instituciones y vecinos con la llegada de la tercera edición de la Expo Morón Se Muestra.

Organizada por el Municipio de Morón junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la iniciativa busca dar visibilidad al trabajo de los distintos sectores productivos del distrito y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte del entramado económico local.

Bajo el lema “Impulsando lo local, construyendo el futuro”, la exposición contará con espacios dedicados a la producción, el comercio, la innovación, la cultura, la salud y el cuidado del ambiente. Además, habrá actividades recreativas para niños y jóvenes, talleres, servicios para la comunidad y espectáculos artísticos durante ambas jornadas.

Entre las propuestas destacadas del viernes 19 se encuentra una ronda de negocios destinada a generar nuevas oportunidades entre empresas y emprendimientos locales. También habrá una radio abierta, una charla sobre el sobreendeudamiento y las herramientas disponibles para su abordaje en el distrito, la presentación de un programa municipal de apoyo a emprendimientos productivos autogestivos con entrega de subsidios, talleres ambientales, capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y diversos shows musicales.

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El sábado 20 será el turno de la presentación del programa Hecho en Morón, que incluirá degustaciones de productos elaborados en el distrito. La jornada también ofrecerá talleres sobre biodiversidad, muestras culturales, un curso gratuito de Inteligencia Artificial y una clase abierta de zumba. El cierre musical estará a cargo del cantante Leo García.

Además, durante los dos días funcionará un espacio de orientación formativa y ocupacional entre las 10 y las 18 horas. También habrá una posta sanitaria donde se aplicarán vacunas de calendario, antigripales y contra el COVID-19. Como parte de las actividades para los visitantes, entre las 14 y las 16 horas se ofrecerá chocolate caliente de manera gratuita.

La Expo Morón Se Muestra se desarrollará en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de Morón, y promete consolidarse una vez más como un espacio de encuentro para conocer, apoyar y potenciar el desarrollo local. El cronograma completo de actividades podrá consultarse a través de la cuenta oficial de Instagram del evento.

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