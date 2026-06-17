Ituzaingó abre la inscripción para un curso gratuito de habilidades digitales

El Municipio de Ituzaingó lanzó una nueva edición del curso gratuito de formación profesional “Habilidades Digitales”, una propuesta destinada a quienes buscan incorporar conocimientos básicos en informática y mejorar sus herramientas para el estudio, el trabajo o la vida cotidiana.

El curso se desarrollará de manera presencial entre el 17 de junio y el 24 de agosto. Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 17 a 20.30 horas, y quienes completen la formación recibirán un certificado oficial.

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Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción de forma presencial en la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicada en Fragio 183. Para anotarse, es necesario presentar original y fotocopia del DNI, junto con el certificado analítico de estudios.

Para obtener más información, los vecinos pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, también ubicada en Fragio 183, o comunicarse telefónicamente al 2120-1969, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

La iniciativa busca fortalecer las competencias digitales de la comunidad y brindar herramientas que faciliten el acceso a nuevas oportunidades educativas y laborales en un entorno cada vez más atravesado por la tecnología.

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