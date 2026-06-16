Violenta persecución desde Castelar: Dos detenidos en Ituzaingó y un adolescente herido

El hecho comenzó minutos antes de las 12.00 cuando una mujer de 46 años fue interceptada por dos jóvenes armados mientras circulaba por Castelar sobre la calle Arredondo al 2200. Los delincuentes la amenazaron con suus armas de fuego, la mujer paró, estacionó y le quitaron su Toyota Etios gris. Escaparon a la velocidad de un rayo, pero la mujer dio aviso al 911.

De inmediato se desplegó un operativo cerrojo para intentar interceptar a los sospechosos. Diversos patrulleros iniciaron la búsqueda y lograron localizar al Toyota Etios gris mientras circulaba a alta velocidad por la colectora del Acceso Oeste en dirección a Luján.

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Tiroteo durante la persecución

La situación se agravó a la altura de la avenida Martín Fierro, repleta de autos, en jurisdicción de Ituzaingó porque los dos delincuentes comenzaron a disparar contra los móviles policiales que los perseguían.

Durante el intercambio de disparos, un adolescente de 17 años que transitaba en motocicleta junto a su padre resultó herido por un proyectil. El joven no tenía ninguna vinculación con los hechos, pasaba rumbo a su casa. Un bala ingresó por la mejilla derecha y le salió por la boca.

Pero como llevaba el casco de seguridad, amortiguó el impacto de la bala y evitó que fuera un herida grave. Fue trasladado por una ambulancia de Emergencias Médicas de Ituzaingó al Hospital Posadas, acompañado por su padre.

En Santa Rosa y Colectora comenzó un tiroteo que dejó como saldo un adolescente herido

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La detención frente a una estación de servicio

La persecución concluyó en la intersección de Del Prado y la colectora del Acceso Oeste, le informaron a este medio desde la Secretaría de Seguridad Ituzaingó, justo donde está ubicada la conocida estación de servicio Shell.

En ese punto, el Toyota Etios gris pierde el control, choca, la policía lo rodea y los ocupantes del vehículo se entregaron.

Los delincuentes son Maximiliano Gabriel Reynoso, de 25 años, quien conducía el automóvil, y Luis Guillermo Ruíz, de 33 años, que viajaba como acompañante.

Llevaban una pistola calibre .38 que seguramente fue utilizada durante el enfrentamiento armado por las calles de Castelar y la Colectora rumbo a Luján.

Finalmente el vehículo robado chochó y los delincuentes fueron rodeados

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Investigación en curso

La investigación quedó en manos de los fiscales Claudio Oviedo, titular de la UFI Nº 5 de Morón, y Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Ituzaingó, quienes supervisaron las primeras tareas periciales en la escena.

Las pericias sobre el arma secuestrada y demás elementos de prueba serán realizadas por personal de Gendarmería Nacional.

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