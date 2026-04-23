Cae la vacunación. Un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), elaborado junto al laboratorio MSD Argentina, advierte que las coberturas de vacunación vienen en descenso sostenido desde 2018, ubicándose por debajo del 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva.

Cuando cae la vacunación, se enciende una alerta sanitaria: cada vez menos personas completan sus esquemas y el país se aleja del umbral necesario para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles. En ese escenario, cae la vacunación de forma sostenida y se debilita una de las principales barreras de salud pública.

Cae la vacunación, pero podemos evitarla. Acá una infografía realizada para Diario Anticipos en base a datos científicos suministrados por el Hospital Posadas

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Un problema silencioso que se arrastra desde 2018

Un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), elaborado junto al laboratorio MSD Argentina, advierte que las coberturas vienen en descenso sostenido desde 2018, por debajo del 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva.

El dato no es menor: cuando cae la vacunación, enfermedades altamente contagiosas como el sarampión o la poliomielitis encuentran terreno fértil para reaparecer.

Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños y niñas no recibieron alguna de las vacunas correspondientes a su edad. La caída es especialmente fuerte en los refuerzos, donde el sistema pierde seguimiento y continuidad.

Infografía exclusiva para Diario Anticipos sobre la vacunación en adultos

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Los números que preocupan en la infancia y la adolescencia

Los datos son contundentes. El refuerzo de la triple viral alcanzó apenas el 46,7% en niños de 5 años, cuando hace menos de una década superaba el 90%. En paralelo, la cobertura contra la poliomielitis cayó al 47,6% en ese mismo grupo etario.

En adolescentes, la situación tampoco mejora. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) llegó en 2024 al 55,5% en mujeres y 50,9% en varones, muy por debajo de los niveles esperados. En estos grupos también cae la vacunación, especialmente en los refuerzos.

Cae la vacunación, incluso en la infancia y adolescencia, pero acá tenés todos los datos para no perderte una dosis

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Adultos: el eslabón más débil del sistema

El informe pone el foco en un problema menos visible: la vacunación en adultos. A diferencia de la pediatría, donde el calendario organiza controles y aplicaciones, en la adultez la responsabilidad queda más difusa.

José Palmeiro, director médico de MSD Argentina, explicó: “A diferencia de la pediatría, donde el calendario estructura las consultas, en la adultez el paciente interactúa con múltiples especialistas y la recomendación de vacunas puede diluirse”.

A esto se suma un factor clave: muchos adultos no se perciben como población de riesgo. Allí también cae la vacunación.

Los adultos han influido mucho. Cae la vacunación y no se consideran población de riesgo.

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Confianza alta, pero baja acción

Argentina mantiene niveles de confianza en las vacunas cercanos al 86%, según la Fundación Bunge y Born.

El problema no es el rechazo, sino la falta de continuidad: A) desinformación en redes; B) falta de recomendación médica; C) barreras de acceso; D) menor percepción de riesgo.

En palabras de Palmeiro: “Hoy el principal problema no es comenzar la vacunación, sino sostenerla en el tiempo y completar los esquemas”.

Una infografía en base a caricaturas para la comprensión de chicos y adolescentes

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Calendario de vacunación en Argentina por edad

Las vacunas son gratuitas y obligatorias en distintas etapas. Sin embargo, cae la vacunación en todos los grupos etarios y crece la preocupación por esquemas incompletos.

Edad Vacunas recomendadas 1) Recién nacido Hepatitis B (al nacer); BCG 2) 2, 4 y 6 meses Pentavalente; Polio (IPV); Neumococo; Rotavirus 3) 12 meses Triple viral; Hepatitis A; Neumococo (refuerzo) 4) 15-18 meses Cuádruple; Polio (refuerzo) 5) 5-6 años Triple viral (refuerzo); Triple bacteriana; Polio (refuerzo) 6) 11 años HPV; Meningococo; Triple bacteriana acelular 7) Adultos Antigripal (riesgo); COVID-19 (refuerzos); Hepatitis B; Doble bacteriana cada 10 años 8) Mayores de 65 Antigripal anual; Neumococo; Refuerzos tétanos/difteria 9) Embarazadas Triple bacteriana acelular; Antigripal; COVID-19

El calendario cubre todas las etapas de la vida, pero cuando cae la vacunación y no se completan los refuerzos, aumenta el riesgo de brotes y se debilita la protección colectiva.

Diez años de caída: la curva que explica el problema

La evolución de la última década muestra con claridad el deterioro del sistema.

Año Cobertura estimada Contexto 1) 2015 90% – 95% Niveles altos; cerca del objetivo 2) 2016 90% – 95% Sistema estable 3) 2017 88% – 94% Leve descenso 4) 2018 85% – 92% Inicio de la caída 5) 2019 80% – 90% Primera alerta 6) 2020 70% – 85% Impacto pandemia 7) 2021 75% – 88% Recuperación parcial 8) 2022 80% – 90% Rebote desigual 9) 2023 60% – 85% Caída en refuerzos 10) 2024 46% – 83% Mínimos históricos

En menos de una década, cae la vacunación hasta 40 puntos en algunas dosis clave, lo que vuelve a poner en riesgo el control de enfermedades prevenibles.

Cómo leer la caída

No todas las vacunas se comportaron igual: A) las del nacimiento se sostienen; B) las infantiles bajan; C) los refuerzos concentran el mayor problema. Ejemplos concretos: la polio pasó de cerca del 88% a 47%, mientras que la triple viral cayó al 46,7% en 2024.

Los adolescentes también tiene que vacunarse

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Por qué cada año se vacuna menos

La explicación es multicausal: A) pérdida de seguimiento en el sistema de salud; B) impacto de la pandemia; C) barreras de acceso; D) desinformación; E) menor percepción de riesgo; F) falta de recomendación médica .

Argentina no enfrenta un fenómeno antivacunas clásico. Lo que ocurre es que cae la vacunación por falta de continuidad.

La crisis económica también impacta

Aunque las vacunas son gratuitas, el deterioro económico condiciona el acceso real. No por el costo, sino por las condiciones.

Los obstáculos son concretos: A) dificultad para faltar al trabajo; B) costos de traslado; C) cuidado de hijos; D) horarios incompatibles.

Esto genera postergación: no es rechazo, es demora.

La lógica del “después” que nunca llega

La decisión no es no vacunarse, sino hacerlo más adelante. El problema es que ese “después” interrumpe esquemas y debilita la protección.

Cae la vacunación que es gratuita aunque lleva conlleva costos adicionales. Hasta los más jóvenes se ven afectados.

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Un riesgo global que vuelve a asomar

A nivel mundial, la vacunación evita entre 3,5 y 5 millones de muertes por año y permitió salvar más de 154 millones de vidas.

Pero cuando cae la vacunación, esos logros pueden retroceder.

El desafío: sostener la vacunación a lo largo de toda la vida

El consenso es claro: la vacunación debe pensarse como una estrategia de curso de vida.

Argentina no tiene un problema de rechazo, sino de continuidad.

A cuidarse, un pinchecito por evitar una enfermedad bien vale la pena

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La síntesis

La caída de la vacunación es el resultado de un sistema que pierde seguimiento, una sociedad que percibe menos riesgo y un contexto económico que dificulta sostener hábitos de salud.

Cuando cae la vacunación, también cae la protección colectiva y se abre la puerta a enfermedades que parecían controladas.