Dos investigaciones de la UNAHUR fueron distinguidas en el Congreso Nacional de Nanotecnología

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) volvió a destacarse en el ámbito científico nacional luego de que dos investigaciones desarrolladas en su Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB) recibieran reconocimientos en el Congreso Nacional de Nanotecnología (Nano2026), uno de los encuentros más importantes del país en esta disciplina.

Las premiadas fueron Ana Sanguinetti, docente de la UNAHUR y doctoranda del CONICET-UNAHUR, y Fiorella Sarabia, estudiante de Biología de la Universidad de Buenos Aires que realiza su tesis de licenciatura en el laboratorio de la universidad hurlinguense. El evento reunió a especialistas de todo el país y a invitados internacionales, y contó con cerca de 300 trabajos presentados.

El director del LANSAB, Jorge Montanari, destacó la importancia de estos reconocimientos tanto para la institución como para los jóvenes investigadores que participaron de los proyectos. “Estas menciones tienen un gran valor porque reconocen el esfuerzo realizado y representan un impulso para quienes están dando sus primeros pasos en la investigación científica”, señaló.

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Uno de los trabajos distinguidos fue el presentado por Sanguinetti, centrado en el desarrollo de una nueva formulación para tratamientos veterinarios contra parásitos gastrointestinales. La investigación utilizó estructuras microscópicas capaces de transportar un medicamento antiparasitario con el objetivo de mejorar su eficacia. El proyecto también contó con la participación de la estudiante de la UNAHUR Lilibet Cárdenas Quiroga.

Según explicó la investigadora, el estudio resulta especialmente relevante porque combina innovación tecnológica con criterios de sostenibilidad ambiental. “Este método permite reducir el uso de sustancias químicas agresivas y aprovechar compuestos de origen natural”, afirmó.

Por su parte, Sarabia fue reconocida por una investigación que explora la obtención de nanopartículas de plata a partir de extractos de aguaribay, un árbol nativo de la región andina. El objetivo del trabajo es desarrollar métodos más amigables con el ambiente para producir este tipo de materiales y analizar su capacidad para combatir hongos que afectan a distintos cultivos.

La investigadora destacó que los resultados obtenidos podrían contribuir al desarrollo de nuevas herramientas para el control de enfermedades en plantas, ofreciendo alternativas más eficientes y menos perjudiciales para el entorno.

Ambos proyectos abren nuevas líneas de investigación. En el caso de Sarabia, los próximos pasos apuntan a perfeccionar la producción de las nanopartículas y ampliar los ensayos para comprender mejor su acción frente a otros organismos que afectan a los cultivos. Sanguinetti, en tanto, buscará avanzar en pruebas que permitan comparar el desempeño de la nueva formulación con los tratamientos tradicionales utilizados en medicina veterinaria.

Además de los reconocimientos obtenidos, la presencia de la UNAHUR en Nano2026 también se reflejó en la participación de integrantes del LANSAB en la organización del evento. Jorge Montanari formó parte del Comité Científico, mientras que Cristian Lillo integró el Comité Organizador.

“Que la universidad haya sido convocada para participar en la organización de este congreso es un orgullo y refleja el crecimiento que venimos experimentando en los últimos años”, concluyó Montanari.

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