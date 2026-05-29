La UNAHUR investiga sobre nuevas formas para preservar cannabis medicinal

En los últimos años, cooperativas dedicadas al cannabis medicinal identificaron y desarrollaron variedades de cannabis con potencial uso terapéutico para distintas enfermedades. Sin embargo, muchas de estas plantas pueden verse afectadas por patógenos que ponen en riesgo su conservación y disponibilidad.

En este contexto, la Universidad Nacional de Hurlingham, trabaja en herramientas para preservar estos materiales a través del Laboratorio de Aplicaciones Biotecnológicas y Microbiología (LAByM). Allí desarrollan plantas de cannabis libres de patógenos mediante técnicas de cultivo in vitro.

“El objetivo es producir tejidos vegetales que sirvan de base para la generación de nuevas plantas sanas para la Cooperativa Todo Orgánico”, explica la Dra. Jesica Iannicelli, directora del proyecto. Para ello, se creará un espacio en la organización para el cultivo y mantenimiento de estos materiales.

La iniciativa fue formulada y presentada al Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), donde obtuvo financiamiento por $40 millones. El proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre la cooperativa, la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNAHUR y el equipo del LAByM.

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Las tareas de mejoramiento y conservación vegetal se realizan en la Instalación Experimental “Desarrollo y Producción Vegetal” de la UNAHUR, con la participación de investigadores, estudiantes de grado, técnicos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA), integrantes del INTA y trabajadores de la cooperativa.

Según detallaron, el equipo ya cuenta con la capacidad de propagar genéticas de cannabis mediante cultivo in vitro y desarrolló nuevos materiales que se encuentran en etapa de estudio y caracterización.

El propósito final es obtener plantas con calidad sanitaria y productiva que puedan ser transferidas a la cooperativa.

Las principales patologías y síntomas para los que se utiliza con mayor evidencia médica el cannabis son las siguientes:

1. Dolor Crónico y Neuropático: Es uno de los usos más extendidos. Ayuda a modular las señales de dolor en el sistema nervioso central.

Fibromialgia y artrosis: Alivia los dolores musculares y articulares crónicos.Dolor neuropático: Trata el dolor causado por daño en los nervios (común en pacientes con diabetes o pinzamientos de columna).

Efecto coadyuvante: Muchas veces permite reducir las dosis de analgésicos convencionales u opioides, disminuyendo sus efectos secundarios.

2. Neurología y Epilepsia Refractaria: El CBD demostró una eficacia contundente en el área neurológica, al punto de existir ya medicamentos aprobados por agencias internacionales basados puramente en este compuesto.

Epilepsia refractaria: Reduce drásticamente la frecuencia e intensidad de las crisis convulsivas en niños y adultos que no responden a los anticonvulsivantes comunes.

Esclerosis Múltiple: Es clave para reducir la espasticidad (rigidez muscular severa y espasmos dolorosos).

Enfermedad de Parkinson: Ayuda a mejorar la rigidez, el temblor y, sobre todo, la calidad del sueño y el bienestar general del paciente.

3. Cuidados Paliativos y Oncología: El cannabis es un gran aliado para contrarrestar los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer.

Náuseas y vómitos: Mitiga estos síntomas provocados por la quimioterapia.

Estimulación del apetito: Ayuda a combatir la pérdida extrema de peso y la anorexia asociada tanto al cáncer como al VIH/SIDA.

4. Trastornos del Sueño y Ansiedad

Insomnio: Las cepas con perfiles específicos ayudan a regular los ciclos de sueño y a lograr un descanso más profundo.

Ansiedad y Estrés Postraumático (TEPT): En dosis controladas por profesionales, el CBD ayuda a calmar el sistema nervioso sin generar el efecto «subidón» o alterar las funciones cognitivas.

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