Dolor: Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La histórica dirigente falleció este domingo 14 de junio de 2026 a los 95 años. Durante más de cinco décadas buscó a su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.

La histórica referente de los derechos humanos se encontraba internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano, donde falleció a las 19.20 acompañada por familiares y seres queridos.

La noticia fue confirmada por la organización que presidía a través de un emotivo mensaje: «Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor», expresaron desde la entidad.

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Una búsqueda que comenzó en 1975

La historia que transformó para siempre la vida de Taty Almeida comenzó el 17 de junio de 1975, cuando su hijo Alejandro Martín Almeida, de apenas 20 años, salió de su casa y nunca regresó.

La última frase que escuchó de él fue: «Mamá, ya vengo».

Desde ese momento inició una búsqueda desesperada que se prolongó durante casi 51 años. Recorrió dependencias militares, presentó denuncias y golpeó todas las puertas posibles intentando conocer el destino de su hijo.

Alejandro trabajaba en la agencia estatal Télam, estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Su desaparición ocurrió meses antes del golpe militar de 1976, en un contexto de creciente violencia política y persecución ilegal.

Nunca logró recuperar sus restos ni conocer con certeza qué ocurrió después de su secuestro.

Taty Almeida vivió con lucidez y alegría hasta sus 95 años

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Una vida marcada por la docencia y la transformación personal

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida por todos como Taty, nació el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano.

Su padre, Carlos Vidal Miy, era oficial de Caballería del Ejército, mientras que su madre, Alicia Uranga, se dedicaba al hogar. También tenía un vínculo familiar con Raúl Uranga, quien fue gobernador de Entre Ríos durante la presidencia de Arturo Frondizi.

Estudió magisterio en la Escuela Normal Superior Nº 7 de Almagro y ejerció la docencia durante varios años. En 1953 se casó con Jorge Almeida, con quien tuvo tres hijos: Jorge Martín, Alejandro Martín y María Fabiana.

Hasta la desaparición de Alejandro llevaba una vida alejada de la militancia política. Con los años reconocería que aquel hecho cambió radicalmente su visión del mundo.

«Yo me siento parida por Alejandro. Me bajó de esa burbuja en la que toda la vida había vivido», recordaría décadas más tarde.

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Su incorporación a las Madres

En 1979 decidió acercarse a Madres de Plaza de Mayo. Al principio dudó debido a los vínculos militares de su entorno familiar, pero finalmente encontró allí un espacio para compartir el dolor y transformar la búsqueda individual en una causa colectiva.

Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina, denunció oficialmente la desaparición de su hijo.

En 1986, cuando se produjo la división interna de la organización, pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, espacio en el que desarrolló gran parte de su trayectoria posterior y del que llegaría a ser presidenta.

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Los poemas de Alejandro

Tras la desaparición de su hijo, Taty encontró entre sus pertenencias una agenda que reveló aspectos desconocidos de su vida. Allí descubrió no sólo detalles de su militancia política sino también 24 poemas escritos por Alejandro.

En 2008 reunió esos textos en el libro «Alejandro, por siempre amor», una obra profundamente personal que permitió difundir parte del pensamiento y la sensibilidad de su hijo.

Dos años después, esos poemas fueron grabados en formato de audio y recitados por destacadas figuras de la cultura como Alfredo Alcón, Arturo Bonín, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizzo e Ismael Serrano.

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Una de las voces más importantes de la democracia

A lo largo de las últimas décadas, Taty Almeida acompañó juicios por delitos de lesa humanidad, participó en marchas y actos públicos y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la defensa de los derechos humanos en la Argentina.

Desde 2024 ocupaba la presidencia de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

También fue una de las impulsoras de la multitudinaria movilización realizada el 24 de marzo de 2026, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

En abril de este año recibió el título de doctora honoris causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires, una distinción que celebró junto a su hija, nietos y compañeros de militancia.

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Un legado que trasciende generaciones

Ni el paso del tiempo ni el dolor por la desaparición de su hijo lograron quebrar su compromiso. Solía repetir que «no nos han vencido», una frase que sintetizaba su manera de entender la militancia, la memoria y la esperanza.

Al despedirla, desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora destacaron su capacidad para acompañar a las nuevas generaciones y construir puentes entre quienes continúan reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

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