Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando únicamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) durante el viaje.

La medida busca facilitar el acceso al beneficio, proteger los datos personales de los usuarios y reducir el uso de documentación física. Además, apunta a agilizar los viajes y mejorar la experiencia tanto de los pasajeros como de los trabajadores del transporte público.

Para acceder a esta modalidad, será necesario asociar el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. De todos modos, quienes lo prefieran podrán seguir utilizando el sistema actual, que permite viajar presentando el certificado en formato físico.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y SUBE. Su puesta en marcha será gradual y comenzará en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios, con la intención de extenderla progresivamente a otras regiones del país.

Cómo tramitar el beneficio

La posibilidad de vincular el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE estará disponible desde el 16 de junio a través del sitio oficial del sistema.

Los pasos son los siguientes:

Registrar la tarjeta SUBE a nombre del usuario.

Ingresar a la cuenta personal y acceder a la sección “Beneficios”.

Cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Activar el beneficio mediante una Terminal Automática SUBE, la aplicación SUBE o directamente en las validadoras de los colectivos.

En los casos en que el certificado contemple la presencia de un acompañante, el beneficio también quedará vinculado a la misma tarjeta utilizada por la persona con discapacidad.

Cómo utilizar la SUBE para viajar

En los colectivos de jurisdicción nacional, el pasajero deberá informar su destino al conductor y apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En los trenes, será necesario apoyar la SUBE al ingresar y volver a hacerlo al finalizar el recorrido.

Las autoridades recordaron que, cuando la persona con discapacidad viaje junto a un acompañante, deberá realizar el procedimiento correspondiente para registrar ambos pasajes.

Con esta incorporación, la tarjeta SUBE suma una nueva función que busca simplificar el acceso a derechos y modernizar el sistema de transporte público.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó