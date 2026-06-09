Flybondi ajusta salarios, suma denuncias por deudas y atraviesa una fuerte crisis operativa

Durante junio, julio y agosto, los trabajadores de Flybondi cobrarán el 70% de su sueldo debido a un esquema de suspensiones rotativas que reducirá sus horas de trabajo.

La medida llega en un contexto complejo para la compañía, marcado por la salida de su CEO, Paz Lovisolo, un plan de retiros voluntarios y crecientes reclamos por deudas. Según trascendió, el acuerdo fue alcanzado con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi y contempla una reorganización de los turnos basada en las horas de actividad previstas para cada tripulación.

La empresa, que recientemente pasó a estar bajo el control del empresario Leonardo Scatturice, también adelantó que llevará adelante una reestructuración de su flota y una revisión de sus rutas. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 acumuló unas 2.500 cancelaciones de vuelos.

A los problemas operativos se suma un conflicto judicial. La empresa de transporte Manuel Tienda León inició una demanda para reclamar una deuda de 122 millones de pesos por servicios impagos.

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En los últimos meses, Flybondi redujo su plantilla en alrededor de 300 empleados mediante un programa de retiros voluntarios, quedando con unos 1.200 trabajadores. Poco después se produjo la renuncia de Lovisolo, quien había asumido la conducción de la compañía apenas cuatro meses antes.

La situación operativa también genera preocupación. Aunque la empresa cuenta con una flota de 12 aviones, en algunas jornadas llegó a operar desde Aeroparque con una sola aeronave activa, lo que provocó numerosas cancelaciones y demoras. Parte de los inconvenientes estarían vinculados al mantenimiento de los aviones y al pago de contratos de leasing.

Los niveles de puntualidad también muestran un fuerte deterioro. Durante mayo, solo el 26,64% de los vuelos salió en horario, mientras que casi el 47% de los servicios programados fueron cancelados, según datos de la consultora Adventus. En contraste, otras compañías que operan vuelos de cabotaje registraron niveles de puntualidad cercanos al 90% y cancelaciones por debajo del 1%.

Por estas irregularidades, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya había labrado actas de infracción a fines de 2025 y comienzos de 2026 por cancelaciones y reprogramaciones realizadas sin aviso previo a los pasajeros.

Flybondi comenzó a operar en 2018 como una aerolínea de bajo costo y logró un rápido crecimiento en el mercado argentino. Sin embargo, tras el cambio de control accionario en 2025, la empresa anunció un ambicioso plan de expansión que incluía sumar hasta 35 aviones en cuatro años. Ese proyecto no avanzó al ritmo previsto debido a problemas financieros y demoras en la incorporación de nuevas aeronaves.

La nueva conducción también quedó envuelta en controversias. Leonardo Scatturice fue mencionado en distintas versiones periodísticas luego de que un avión de su propiedad aterrizara en Aeroparque en febrero de 2025 con equipaje que, según esas publicaciones, no habría sido inspeccionado por la Aduana. Hasta el momento, la situación continúa siendo objeto de atención pública.

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