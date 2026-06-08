Milo J cerró su gira en México con un show multitudinario y homenajes al Indio Solari

El artista argentino de 19 años ofreció un recital que combinó trap, música urbana y folclore, y que además fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales.

El cantante, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, abrió el espectáculo acompañado por la murga uruguaya Agárrate Catalina, con la que grabó su reconocido Tiny Desk. Desde el inicio, el público respondió con entusiasmo y acompañó cada una de las canciones.

Durante casi dos horas, Milo J repasó varios de sus éxitos, entre ellos “Bajo de la piel”, “Solifican12”, “3 pecados después”, “Retirada” y “Buen día portación de rostro”. También interpretó “No soy eterno”, tema producido por Bizarrap, mientras interactuaba con los seguidores que seguían la transmisión en directo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al recientemente fallecido Indio Solari. El cantante apareció con una camiseta inspirada en la portada de Oktubre, el histórico álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además, recordó a la cantante colombiana Totó La Momposina, fallecida en mayo, proyectando su imagen en las pantallas del estadio durante una de sus canciones.

El recital también incluyó referencias a grandes figuras de la música latinoamericana como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, cuyas voces aparecieron en fragmentos de algunas canciones de su último disco.

La presentación en Ciudad de México llegó después de sus conciertos en Monterrey y Guadalajara y marcó el cierre de una extensa gira que llevó a Milo J por distintos países de América Latina durante los últimos meses.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó