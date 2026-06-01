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El Tren Sarmiento dejará de llegar a Once por obras y tendrá cabecera provisoria en Caballito

Miles de pasajeros de la Línea Sarmiento deberán modificar sus recorridos habituales en los próximos meses.

Por Aldana Farinelli

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Tren Sarmiento

Como parte de un plan de renovación de infraestructura ferroviaria, los trenes dejarán de llegar temporalmente a la estación Once y tendrán como cabecera provisoria la estación Caballito.

La medida se extenderá durante aproximadamente seis meses y forma parte de una obra impulsada por Trenes Argentinos Infraestructura para modernizar el tramo ferroviario comprendido entre Once y Caballito.

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Cómo cambiará el servicio

Mientras duren los trabajos, los usuarios que habitualmente finalizan su viaje en Once deberán descender en Caballito y completar el trayecto mediante otros medios de transporte.

La modificación impactará especialmente en quienes utilizan la terminal de Once para combinar con la Línea A de subte y con numerosas líneas de colectivos que circulan por la zona de Balvanera.

Tren Sarmiento

Cuándo comenzarán las obras

El proyecto se encuentra actualmente en proceso de licitación. Una vez adjudicados los trabajos, se definirá el cronograma de ejecución y la fecha exacta de inicio de las obras.

Por el momento, la estación Once continúa operando con normalidad. Sin embargo, cuando comiencen los trabajos, el recorte del servicio se mantendrá durante alrededor de seis meses.

Qué deberán tener en cuenta los pasajeros

La medida afectará principalmente a los usuarios que viajan diariamente desde localidades del oeste del conurbano bonaerense, como Moreno, Merlo, Morón y Ramos Mejía.

Con la cabecera provisoria en Caballito, muchos pasajeros deberán reorganizar sus combinaciones y tiempos de viaje para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o actividades habituales. Además, el cambio podría generar costos adicionales para quienes necesiten utilizar otros medios de transporte para completar el recorrido hasta el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

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