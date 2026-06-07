Despedida del Indio Solari: difunden el operativo de seguridad para quienes asistan al velatorio en Avellaneda

Miles de seguidores de Indio Solari comenzaron a organizarse para participar este domingo 7 de junio de 2026 de la despedida del histórico músico argentino. En ese marco, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires difundieron información clave sobre el operativo de seguridad, asistencia sanitaria y accesos previstos para quienes concurran al velatorio.

Acá te dejamos un compilado de las momentos claves y más destacados de la despedida al Indio Solari. Imperdible. Miralo hasta el final ✅​✅​✅​👇​:

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El homenaje se realizará desde las 11 horas en el Microestadio José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, donde se espera una importante convocatoria de fanáticos, amigos, artistas y referentes de la cultura popular.

Y sí, la gente llora, no habrá otro. Y hace bien llorar. Purga el alma. Y al Indio hay que llorarla. Se fue la última voz plebeya.

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El mapa para ingresar lentamente y sin empujones al velatorio

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Cómo será el ingreso al velatorio

Según informaron oficialmente, el acceso será exclusivamente peatonal y estará habilitado desde la intersección de Avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo, continuando por Darwin hasta el ingreso al polideportivo.

Las autoridades recomendaron respetar en todo momento los corredores de circulación, las contenciones y las vallas de seguridad instaladas en la zona para evitar aglomeraciones y facilitar el desplazamiento de los asistentes.

Y también festejar como un rito pagano, de esos que tanto le gustaban al Indio

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Dónde estarán las postas médicas

Como parte del operativo especial, se instalaron tres puestos de asistencia sanitaria para atender cualquier emergencia: A) Avenida Bartolomé Mitre y Darwin; B) Avenida Bartolomé Mitre y Armenia; C) Avenida Bartolomé Mitre y Sadi Carnot.

Desde la organización pidieron a los asistentes identificar previamente estos puntos y seguir las indicaciones del personal de seguridad y salud desplegado en el lugar.

Del pogo más grande el mundo, a la despedida más grande del mundo, ahí los tenés a los ricoteros de todo el país, fuerza, el Indio continúa

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Un adiós multitudinario

Bajo la consigna de «cuidémonos entre todos», una frase que muchos seguidores vincularon al espíritu solidario que siempre promovió el artista, la despedida del Indio Solari promete convertirse en una de las concentraciones populares más importantes de los últimos años, con miles de personas llegando desde distintos puntos de la provincia y del país para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La multitud se acerca, la fuerza se concentra, la energía se acumula

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