Escandaloso: Adorni y su esposa se anotaron en el régimen simplificado de Ganancias

El vocero presidencial y legislador electo Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, pocos días antes de la presentación de la Declaración Jurada patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

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Según registros públicos de ARCA, Bettina Angeletti realizó el trámite el martes 9 de junio de 2026, mientras que Manuel Adorni completó la adhesión durante la mañana de ayer, miércoles 10 de junio de 2026.

La decisión se conoció en medio de cuestionamientos y pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario, especialmente en relación con la compra y posterior refacción de una vivienda en Indio Cuá y de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operaciones que se encuentran bajo análisis judicial.

El régimen simplificado forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno Nacional de Javier Milei y busca modificar el esquema tradicional de fiscalización tributaria. Desde ARCA explican que se trata de una herramienta destinada a contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones impositivas y que apunta a reducir trámites administrativos.

En la descripción oficial del programa, el organismo sostiene que “la idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclara que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

La adhesión de Adorni y su esposa se produjo antes de la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario, un dato que cobró relevancia pública debido a las dudas planteadas sobre el origen y la evolución de algunos bienes incorporados a su patrimonio durante los últimos años.

Qué implica la adhesión de Adorni al nuevo régimen fiscal y por qué generó polémica

La incorporación de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro del debate una de las reformas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Aunque el trámite es legal y está abierto a miles de contribuyentes, el momento elegido para realizarlo despertó interrogantes debido a las discusiones públicas sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial.

Según los registros de ARCA, ambos solicitaron adherirse al sistema antes de que Adorni presentara su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, un documento que suele ser observado para verificar la evolución de los bienes de los funcionarios públicos.

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Un cambio en la forma de controlar los patrimonios

El denominado Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de la llamada Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca modificar la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador, reduciendo trámites y limitando algunas de las herramientas históricas utilizadas para detectar inconsistencias tributarias.

En términos prácticos, el sistema apunta a que el control se concentre principalmente en los ingresos declarados por una persona. Los defensores de la medida sostienen que esto brinda mayor previsibilidad y evita que los contribuyentes sean sometidos a controles permanentes por diferencias patrimoniales que luego deben justificar.

Desde el Gobierno explican que el objetivo es abandonar lo que consideran una lógica de “presunción de culpabilidad fiscal” y reemplazarla por un esquema donde sea el Estado quien deba demostrar la existencia de irregularidades.

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Por qué aparecen las críticas

La controversia surge porque algunos especialistas y sectores de la oposición consideran que el nuevo régimen podría reducir la capacidad del fisco para detectar incrementos patrimoniales que no guarden una relación evidente con los ingresos declarados.

En ese contexto, la adhesión de Adorni cobró relevancia política debido a que se produjo antes de la presentación de una declaración jurada sobre la que ya existían preguntas públicas vinculadas a la compra y refacción de una vivienda en Indio Cuá y de un departamento en Caballito, bienes que también fueron mencionados en investigaciones judiciales.

Los críticos sostienen que el nuevo esquema podría dificultar futuras verificaciones patrimoniales. Desde el oficialismo rechazan esa interpretación y afirman que los controles continúan existiendo, aunque bajo criterios diferentes.

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Una discusión más política que judicial

Hasta el momento no existe ninguna resolución que indique que la adhesión de Adorni al Régimen Simplificado constituya una irregularidad. Tampoco hay impedimentos legales para que un funcionario público utilice este mecanismo si cumple con los requisitos establecidos. Pero si el cuestionamiento puede ser ético.

Por esa razón, el debate gira principalmente alrededor de la oportunidad política del trámite y de las dudas que distintos sectores plantean sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial. Mientras el Gobierno presenta la reforma como una simplificación tributaria destinada a los contribuyentes cumplidores, sus detractores advierten que podría debilitar herramientas de control utilizadas históricamente por el Estado para seguir la trazabilidad del patrimonio de las personas.

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