El Municipio de Ituzaingó lanzó nuevas búsquedas laborales

Con el objetivo de fomentar el empleo local y conectar a los vecinos con el sector productivo de la región, la Oficina de Intermediación Laboral del Municipio de Ituzaingó anunció una serie de convocatorias de trabajo para incorporar personal en empresas de diferentes rubros del partido.

Las ofertas vigentes abarcan desde puestos operativos y técnicos hasta roles de liderazgo comercial. A continuación, se detallan los perfiles buscados y sus principales requisitos:

Ayudante en Servicio Técnico: Destinado a una importante distribuidora de helados. Se solicita personal masculino con secundario completo y conocimientos en reparación de hardware y procesamiento de datos.

Destinado a una importante distribuidora de helados. Se solicita personal masculino con secundario completo y conocimientos en reparación de hardware y procesamiento de datos. Camarista: También para el rubro de helados, se busca a jóvenes de entre 18 y 30 años con experiencia en el manejo de cámaras de frío y tareas de carga y descarga.

También para el rubro de helados, se busca a jóvenes de entre 18 y 30 años con experiencia en el manejo de cámaras de frío y tareas de carga y descarga. Operario en Envasado: Convocatoria orientada a una reconocida empresa panificadora que busca personal masculino con secundario completo y experiencia previa en puestos similares.

Convocatoria orientada a una reconocida empresa panificadora que busca personal masculino con secundario completo y experiencia previa en puestos similares. Operario de Máquina de Corte y Plegado de Etiquetas: Dirigido al sector textil. Se requiere secundario completo y experiencia comprobable en mantenimiento general, como electricidad o plomería.

Dirigido al sector textil. Se requiere secundario completo y experiencia comprobable en mantenimiento general, como electricidad o plomería. Responsable Comercial: Para una empresa fabricante de productos químicos. Es el perfil más jerárquico de la tanda, requiriendo un mínimo de 5 años de experiencia en ventas, 2 años liderando equipos y conocimientos en herramientas de gestión, marketing o comercio electrónico.

¿Cómo postularse?

Para todas las vacantes es un requisito excluyente residir en el partido de Ituzaingó. Los interesados tienen dos opciones para hacer llegar su currículum:

Por correo electrónico: Enviando el CV a la dirección oficial [email protected]. De forma presencial: Entregando el CV de manera impresa en Fragio 183, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

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