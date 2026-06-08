Ituzaingó

Abren las inscripciones para nuevos cursos gratuitos y virtuales en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó abrió la inscripción para los cursos de formación a distancia que se dictarán durante junio a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Cursos

Las capacitaciones son gratuitas, se realizan de manera virtual y están orientadas a fortalecer conocimientos y herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral. Las clases se desarrollan mediante la Plataforma de Formación a Distancia de Ituzaingó, lo que permite que cada estudiante organice sus tiempos de cursada de acuerdo con sus posibilidades.

Cursos disponibles

Uso de Dispositivos Móviles

  • Inicio: 16 de junio
  • Duración: 5 semanas

Los participantes aprenderán sobre el uso de aplicaciones, almacenamiento de información y acceso a internet. Además, se abordarán temas vinculados a la seguridad digital, como estafas virtuales y noticias falsas.

Un Currículum Exitoso

  • Inicio: 16 de junio
  • Duración: 1 semana

La propuesta brinda herramientas para elaborar un currículum efectivo, conocer sus diferentes formatos y mejorar la presentación de habilidades y experiencias laborales.

Redacción

  • Inicio: 16 de junio
  • Duración: 6 semanas

Durante el curso se trabajará sobre la producción de distintos tipos de textos, la comprensión lectora, los errores más frecuentes en la escritura y técnicas para realizar resúmenes.

Formador de Formadores

  • Inicio: 16 de junio
  • Duración: 6 semanas

La capacitación ofrece herramientas teóricas y prácticas para desarrollar estrategias de enseñanza y transmitir conocimientos de manera efectiva.

Habilidades de Comunicación Interpersonal para Entrevista Laboral

  • Inicio: 22 de junio
  • Duración: 1 semana

El curso apunta a mejorar las habilidades comunicacionales necesarias para afrontar entrevistas laborales, incluyendo la comunicación verbal y no verbal.

Quienes deseen participar deberán registrarse en la plataforma de formación del municipio a través de la página oficial: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Fragio 183, enviar un correo electrónico a [email protected] o comunicarse al 2120-1965, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

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