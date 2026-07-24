Ituzaingó: qué hacer este fin de semana que hay espectáculos, muestras y actividades gratuitas

El Municipio de Ituzaingó dio a conocer la agenda de actividades culturales y recreativas para este fin de semana, con propuestas gratuitas para toda la familia en distintos espacios del distrito. Habrá espectáculos al aire libre, una presentación de libro y exposiciones de arte. Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.
Espectáculos para disfrutar en Plaza San Martín
La programación comenzará el viernes 24 de julio, a las 16 horas, con la presentación de Circo Surfer Show en la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre).
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El sábado 25 de julio, también a las 16 horas, será el turno de Guerreras K-Pop, mientras que el domingo 26 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, se presentará Iggor Show, una de las propuestas más esperadas por los más chicos.
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Presentación del libro «Un Café y Mil Mariposas»
El sábado 25 de julio, de 17:30 a 19:30 horas, el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) será sede de la presentación del libro «Un Café y Mil Mariposas», de Myriam G. Recalde.
La actividad es abierta al público y forma parte de la agenda cultural impulsada por el municipio durante las vacaciones de invierno.
Muestras de arte abiertas al público
Además de los espectáculos, el sábado, de 10 a 17 horas, podrán visitarse distintas exposiciones artísticas:
A) «León Ferrari. Obra gráfica y objetos», de León Ferrari, en la Galería de Arte Municipal (Soler 217); B) «Hibridaciones, formas de lo posible», de Carmén Pellizzón, en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855); y C) «Dónde la línea quiebra el silencio», de Soni Pas, también en el Museo Histórico y de Arte Municipal.
Asimismo, continúan abiertas las muestras de los Talleres Culturales del primer cuatrimestre, que reúnen trabajos realizados por vecinos y vecinas en las distintas disciplinas artísticas.
Para obtener más información, los interesados pueden acercarse al Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o comunicarse al 2120-1872, de lunes a viernes, de 15 a 18 horas.
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