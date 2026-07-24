La obra de León Ferrari se expone en Ituzaingó

León Ferrari, uno de los artistas plásticos más influyentes y controvertidos de la Argentina, dejó una huella imborrable en el arte contemporáneo con una obra marcada por la crítica a la guerra, la religión, el autoritarismo y todas las formas de intolerancia. A más de una década de su fallecimiento, ocurrido el 25 de julio de 2013, su legado continúa siendo objeto de estudio y reconocimiento en los principales museos del mundo.

León Ferrari, uno de los artistas plásticos más influyentes y controvertidos de la Argentina

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Ingeniero de formación y artista por vocación, Ferrari logró trascender fronteras gracias a una producción que desafió los límites entre el arte y la denuncia social. Su obra más emblemática, «La civilización occidental y cristiana», es considerada un ícono del arte conceptual latinoamericano.

Los primeros años de León Ferrari

León Ferrari nació el 3 de septiembre de 1920 en Buenos Aires, hijo del arquitecto y pintor Augusto César Ferrari y de Susana Celia del Pardo.

Aunque se graduó como ingeniero en la Universidad de Buenos Aires en 1947, nunca cursó formalmente estudios en Bellas Artes. Sus primeros trabajos artísticos comenzaron con retratos y naturalezas muertas, pero el rumbo de su producción cambiaría radicalmente con el paso de los años.

En 1952 se trasladó junto a su familia a Italia, donde inició su camino como escultor. Más tarde, durante una nueva estadía en Milán, comenzó a experimentar con dibujos abstractos, collages y la combinación de imágenes con textos, un lenguaje que terminaría convirtiéndose en una de sus marcas distintivas.

León Ferrari y su trayectoriaLeón Ferrari y su trayectoria

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El exilio durante la dictadura militar

La última dictadura militar argentina modificó profundamente la vida del artista.

En 1976, Ferrari debió exiliarse en San Pablo, Brasil, luego del golpe de Estado. La tragedia golpeó de manera directa a su familia cuando su hijo Ariel Adrián Ferrari, militante de Montoneros, fue secuestrado y desaparecido en 1977.

Con su regreso a la Argentina ilustró el Libro Nunca Más con imágenes como esta

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Junto a su esposa, Alicia Barros Castro, impulsó numerosas presentaciones judiciales y reclamos ante organismos de derechos humanos para conocer el destino de su hijo.

Regresó definitivamente a la Argentina en 1991, ya restaurada la democracia.

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Una obra atravesada por la polémica

Las creaciones de León Ferrari abordaron temas incómodos para la sociedad y cuestionaron el ejercicio del poder político, militar y religioso.

Sus trabajos incluyeron esculturas, instalaciones, collages, dibujos, pinturas y ensamblajes realizados con múltiples materiales.

La mayor controversia surgió por sus críticas a la Iglesia Católica, que generaron fuertes debates públicos sobre los límites entre el arte, la religión y la libertad de expresión. Incluso, cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, expresó cuestionamientos a algunas de sus exposiciones.

Integrantes de una compañía de danza contemporánea desafían la gravedad con una intervención artística dentro de una estructura metálica, en una performance que combina movimiento, equilibrio y expresión corporal al aire libre.

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«La civilización occidental y cristiana», su obra más famosa

La civilización occidental y cristiana (1965), una de las creaciones más reconocidas de León Ferrari, considerada un símbolo del arte político argentino y de la denuncia contra la guerra.

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Entre todas sus creaciones, la más reconocida es «La civilización occidental y cristiana», realizada en 1965.

La obra muestra un Cristo crucificado sobre un avión de combate estadounidense, en una crítica directa a la Guerra de Vietnam y a la relación entre religión, violencia y poder político.

Con el paso de las décadas, esta pieza se convirtió en un símbolo del arte político contemporáneo y en una de las imágenes más representativas de la producción de Ferrari.

Una selección de obras de León Ferrari exhibe algunas de las distintas etapas creativas del artista, reconocido internacionalmente por su permanente cuestionamiento a las estructuras de poder.

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Reconocimiento internacional

A pesar de las polémicas, el prestigio de León Ferrari creció de manera sostenida.

En 1995 recibió una Beca Guggenheim, mientras que en 2007 obtuvo el prestigioso León de Oro de la Bienal de Venecia, uno de los máximos reconocimientos del arte mundial.

Dos años más tarde, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentó una gran retrospectiva de su obra, que luego fue exhibida en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En 2012 fue distinguido con el Premio Konex de Brillante, que lo reconoció como el artista más destacado de la década en la Argentina.

La obra es una de las intervenciones más conocidas de León Ferrari sobre reproducciones de diarios. En ella combina una noticia real con escrituras manuscritas casi ilegibles, una técnica que utilizó reiteradamente desde fines de los años setenta y durante la década de 1980 para cuestionar la violencia política, la desigualdad y la indiferencia social.

En este caso, la noticia habla de que más de 400.000 personas habitaban viviendas precarias en Buenos Aires. Sobre ese texto, Ferrari escribió de manera casi automática una frase que puede leerse parcialmente:

«Bienaventurados los pobres porque de ellos será el Reino de los Cielos».

La obra: Bienaventurados los pobres porque de ellos será el Reino de los Cielos

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Un legado que continúa vigente

León Ferrari falleció el 25 de julio de 2013, a los 92 años, en Buenos Aires.

Su producción artística permanece presente en museos, colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Más que una búsqueda estética, su obra fue una herramienta para cuestionar las injusticias, denunciar la violencia y promover la reflexión sobre los mecanismos del poder.

Con un lenguaje provocador y profundamente comprometido, Ferrari se consolidó como uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX y una referencia imprescindible del arte contemporáneo internacional.

Una obra de León Ferrari convierte un tablero de ajedrez en una escena de confrontación simbólica, donde figuras religiosas, un ángel, piezas militares y una figura demoníaca cuestionan las relaciones entre fe, guerra y poder.

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