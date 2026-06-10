MorónSalud

El Hospital Posadas lidera una investigación innovadora para tratar la incontinencia fecal en niños

Por Aldana Farinelli

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Hospital Posadas

El Hospital Posadas volvió a destacarse por un importante avance en el campo de la salud infantil. El Servicio de Gastroenterología Pediátrica se convirtió en pionero en Argentina en la aplicación de la neuroestimulación sacra transcutánea, una técnica no invasiva destinada al tratamiento de la incontinencia fecal en niños.

El estudio incluyó a 42 pacientes pediátricos con diferentes patologías y mostró resultados alentadores. Más de la mitad de los niños tratados, el 57%, logró continencia completa, mientras que un 26% alcanzó una mejoría parcial. Además, los especialistas observaron avances importantes en los casos de incontinencia urinaria.

La neuroestimulación sacra transcutánea consiste en la aplicación de estímulos eléctricos suaves a través de la piel para favorecer el funcionamiento de los nervios que intervienen en el control intestinal y urinario. Al no requerir cirugías ni procedimientos invasivos, se presenta como una alternativa segura y de fácil tolerancia para los pacientes.

Según los resultados obtenidos, la técnica no produjo efectos adversos significativos y fue bien aceptada por los niños que participaron de la investigación.

Este avance posiciona al Hospital Posadas como un referente en la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos. Además, refleja el compromiso de sus profesionales con la investigación, la innovación y el desarrollo de tratamientos que puedan brindar mejores respuestas a problemas de salud que afectan a niños y sus familias.

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