Morón: fuerte denuncia de la presidenta del Consejo Escolar contra Lucas Ghi por el retiro de personal

La presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, denunció que el intendente Lucas Ghi ordenó retirar al personal municipal que trabajaba en el organismo y advirtió que, como consecuencia, no podrán responder reclamos de infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores. La funcionaria calificó la medida como un «desmantelamiento» y aseguró que genera una grave incertidumbre en las escuelas del distrito.

Denuncian que el Consejo Escolar quedó sin personal para atender las escuelas

La presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, lanzó un duro comunicado dirigido a la comunidad educativa en el que responsabilizó al intendente Lucas Ghi por el retiro del personal municipal que cumplía funciones en el organismo.

Según explicó, la decisión dejó al Consejo Escolar sin capacidad para responder, al menos por el momento, a reclamos vinculados con la infraestructura de los establecimientos educativos y otras áreas fundamentales para el funcionamiento diario de las escuelas.

«Quiero informar a la comunidad educativa que, debido a una decisión del intendente Lucas Ghi, el Consejo Escolar de Morón se encuentra imposibilitado de responder, por el momento, a los reclamos vinculados a infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores», sostuvo Mesa.

El personal fue reasignado a otras dependencias municipales

La titular del organismo afirmó que los trabajadores municipales fueron trasladados a otras áreas del Municipio de Morón, entre ellas Monitoreo e Ingresos Públicos, sin que existiera un aviso previo ni un proceso ordenado de traspaso de funciones.

En una publicación difundida bajo el título «Aviso a la comunidad educativa», Mesa sostuvo que «las personas de esas áreas fueron sacadas por orden del intendente Lucas Ghi y mandadas a otras áreas del Municipio, tales como Monitoreo o Ingresos Públicos, sabiendo que el Consejo Escolar se queda sin respuesta para las escuelas».

Además, aseguró que el organismo no recibió nuevos trabajadores para reemplazar a quienes fueron reasignados, por lo que quedó sin estructura para atender las demandas cotidianas de la comunidad educativa.

Los reclamos que ya no podrán atender

De acuerdo con la denuncia realizada por la presidenta del Consejo Escolar, la falta de personal afecta la atención de reclamos relacionados con: 1) infraestructura escolar; 2) cooperadoras; 3) contratistas; y 4) proveedores.

Mesa sostuvo que la medida deja al organismo «sin herramientas» para dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educativos del distrito.

También cuestionó que la decisión se haya tomado «sin tiempo para hacer un traspaso ni aviso previo», situación que, según afirmó, profundiza las dificultades para garantizar el funcionamiento administrativo del Consejo Escolar.

La referencia al Fondo Educativo

En su comunicado, Mesa remarcó que todos los Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires cuentan con trabajadores municipales para desarrollar estas tareas, ya que administran el Fondo Educativo.

En ese sentido, recordó que Morón recibió $6.700 millones por ese concepto durante 2025, por lo que consideró inexplicable el retiro del personal.

«Todos los Consejos Escolares tienen en su administración empleados municipales, ya que reciben un Fondo Educativo que en Morón fue de $6.700 millones durante 2025», expresó.

«Un desmantelamiento del Consejo Escolar»

La presidenta del organismo fue especialmente crítica con la decisión del Ejecutivo municipal y sostuvo que el retiro del personal constituye un «desmantelamiento» de un Consejo Escolar que, según afirmó, era reconocido por su trabajo.

«Este desmantelamiento de un Consejo reconocido por su trabajo solo deja en evidencia la importancia que nuestro intendente le da a la escuela pública», señaló.

Asimismo, lamentó que la medida «no hace otra cosa que llevar más intranquilidad a nuestras escuelas» y advirtió que la comunidad educativa quedará sin respuestas frente a numerosos reclamos mientras el organismo continúe sin el personal necesario.

El Municipio aún no respondió

Hasta el cierre de esta edición, el Municipio de Morón no había difundido una respuesta oficial sobre las afirmaciones realizadas por la presidenta del Consejo Escolar.

Diario Anticipos consultó al Ejecutivo local sobre la denuncia de Mabel Mesa. En caso de recibir una respuesta oficial, esta nota será actualizada para incorporar la posición del Gobierno municipal.