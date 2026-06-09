El Hospital Posadas incorporará inteligencia artificial para mejorar la detección de cáncer

El Hospital Posadas comenzó a trabajar junto al Ministerio de Salud y la startup tecnológica Kuvia en un proyecto que busca incorporar inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de distintos tipos de cáncer y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

La herramienta fue diseñada para detectar de manera rápida un biomarcador clave presente en determinados tumores. Gracias a esta tecnología, los resultados pueden obtenerse en cuestión de minutos, con mayor precisión y a un costo menor en comparación con los métodos tradicionales.

Desde el Hospital Posadas destacaron que esta innovación apunta a fortalecer el acceso a la medicina de precisión, una modalidad que permite adaptar los tratamientos a las características específicas de cada paciente y de su enfermedad.

Actualmente, el sistema está orientado a personas con cáncer de colon y cáncer de endometrio, aunque sus desarrolladores trabajan para ampliar su aplicación a otros tipos de cáncer en el futuro.

El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Se desarrolla en el intestino grueso y, en muchos casos, puede comenzar a partir de pólipos que crecen lentamente durante años. Detectarlo en etapas tempranas aumenta considerablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Por su parte, el cáncer de endometrio afecta el revestimiento interno del útero y es uno de los tumores ginecológicos más comunes. Suele presentarse principalmente en mujeres después de la menopausia y, al igual que otros tipos de cáncer, un diagnóstico precoz resulta fundamental para mejorar el pronóstico.

Los especialistas explican que la identificación de determinados biomarcadores permite conocer mejor el comportamiento del tumor y definir tratamientos más efectivos para cada paciente. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de apoyo para los equipos médicos, acelerando procesos que habitualmente requieren una gran carga de trabajo y análisis.

Desde el Posadas señalaron que la incorporación de esta tecnología representa una oportunidad para optimizar la atención, reducir demoras en los diagnósticos y ofrecer respuestas más rápidas a quienes atraviesan una enfermedad oncológica.

La expectativa es que, a medida que avance el desarrollo de la plataforma, pueda utilizarse en un número cada vez mayor de patologías, ampliando el acceso a diagnósticos de alta precisión y contribuyendo a mejorar la calidad de atención de los pacientes.

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