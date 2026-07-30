Ahora – Morón: Detuvieron a la ex funcionaria narco de Morón Luna Ortigoza, conmoción por sus posibles declaraciones

La exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón fue detenida hou, jueves 30 de julio de 2026, en Merlo tras permanecer 70 días, 03 horas, 25 minutos y 54 segundos prófuga. La Justicia la acusa de integrar y liderar junto a su pareja una organización dedicada al narcomenudeo de cocaína y marihuana. En el operativo de captura le secuestraron cocaína fraccionada, una balanza y dinero en efectivo. Por lo cual sguía se estima que seguía con la venta de estupefacientes.

Luego de 70 días, 03 horas, 25 minutos y 54 segundos finalmente cayó en Merlo Luna Ortigoza. Bastante mediocre para huir de la Policía Federal. Por otro lado, sino fuera mediocre no estaría vendiendo cocaína.

La detuvieron en Merlo después de más de dos meses de búsqueda

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este jueves a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, la exfuncionaria del Municipio de Morón que permanecía prófuga desde el 22 de mayo, cuando la Justicia ordenó su captura en el marco de una causa por presunto narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas, que la localizó en una vivienda ubicada sobre la calle Miró al 1900, en Merlo.

Durante el operativo, los policías secuestraron 30 envoltorios con aproximadamente 85 gramos de cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial. Su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años, también tiene pedido de captura y continúa prófugo.

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La investigación comenzó por denuncias de vecinos

La investigación se inició el 25 de febrero de 2026 a partir de una denuncia que advertía sobre la venta de drogas en distintos puntos de Castelar Sur, especialmente en las inmediaciones de las calles Ferré y Piovano, Ferré e Isabel Pardo y Presidente Ortiz.

Con el avance de la causa se sumaron otras siete denuncias anónimas, mientras que la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina realizó tareas de inteligencia, seguimientos, fotografías, vigilancia e identificación de los presuntos vendedores.

Según la investigación, la organización comercializaba estupefacientes mediante la modalidad de narcomenudeo, tanto en puntos fijos de venta como a través del sistema delivery, utilizando redes sociales para contactar a los compradores, mientras Luna Ortigoza trabaja como funcionaria del Municipio de Morón.

Los investigadores sostienen que Ortigoza y Paz abastecían la droga y se movilizaban en una Volkswagen Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro.

Ahora Luna Ortigoza tendrá que abrir la boca en su declaración y se teme que deje a varios pegaos

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El allanamiento que dejó al descubierto la causa

La situación judicial de la exfuncionaria se agravó el 21 de mayo, cuando la Policía Federal allanó su vivienda de Castelar Sur.

En ese procedimiento fueron secuestrados más de medio kilo de cocaína (509 gramos), marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La Justicia también encontró un arma de fuego, motivo por el cual los fiscales incorporaron el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Tras los allanamientos, la mujer desapareció y permaneció prófuga durante más de dos meses.

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Un integrante de la banda la señaló como proveedora

La causa tuvo un giro cuando Norberto Hernán Aliano, el primer detenido en la investigación, declaró ante la Justicia que había comprado droga a Luna Ortigoza y que incluso había realizado pagos mediante una billetera virtual.

Los investigadores también incorporaron fotografías y registros de vigilancia donde, según la acusación, se observa a la exfuncionaria realizando encuentros con personas en uno de los puntos de venta investigados.

Además de Aliano, en el expediente aparecen mencionados Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrián Fernández y Alan Correa, quienes fueron identificados durante la investigación, aunque permanecen en libertad.

Los delitos que le imputan

La investigación está a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, quienes imputaron a Luna Ortigoza por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La exdirectora de Políticas de Género del Municipio de Morón será indagada este viernes y enfrenta cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delito que prevé penas de 4 a 15 años de prisión. También permanece detenido otro imputado en la causa, Norberto Hernán Aliano, quien declaró que recibía la droga de la pareja para su venta.

Según pudo reconstruir la investigación, una de las pruebas consideradas clave por los fiscales es una serie de fotografías en las que Luna Soyai Ortigoza aparece conversando con el conductor de un vehículo en las inmediaciones de uno de los presuntos puntos de venta de droga que estaban bajo vigilancia.

A ese elemento se suma la declaración de Norberto Hernán Aliano, el primer detenido en la causa, quien al prestar testimonio aseguró haber adquirido estupefacientes a Ortigoza y afirmó que los pagos se realizaban mediante una billetera virtual. Su declaración forma parte de las evidencias incorporadas al expediente judicial.

Ortigoza deberá prestar declaración indagatoria en las próximas horas. Hasta el momento se desconoce cuál será su estrategia defensiva: podrá declarar, responder preguntas, presentar una versión de los hechos o hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio.

Si habla, puede puede armar un escándolo de proporciones según lo que diga como por ejemplo quién la protegía, a quién le vendía, que hacía en los pasillos de la Municipalidad con la cocaína y aún más.

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El Municipio de Morón la desvinculó del cargo

Tras conocerse el resultado de los allanamientos de mayo, el Municipio de Morón informó la desvinculación de Luna Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, cargo para el que había sido designada mediante el Decreto 1236/2025 firmado por el intendente Lucas Ghi y la Jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

Con su detención, la Justicia dio por concluida una de las principales búsquedas de la causa, aunque todavía resta capturar a Ángel Daniel Paz, señalado como el otro presunto líder de la organización investigada.

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