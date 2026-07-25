Los convocados por Walter Otta para el duelo de este domingo frente a Ferro

Deportivo Morón afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Ferro Carril Oeste en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Para un encuentro clave en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional, el entrenador Walter Otta convocó a un plantel que mantiene la base del equipo que viene siendo protagonista del campeonato, con el objetivo de aprovechar la localía y sumar tres puntos de enorme valor.

El compromiso adquiere una relevancia especial porque Ferro llega como uno de los principales animadores del torneo y una victoria le permitiría al Gallito descontar diferencias, consolidarse en la lucha por la punta y fortalecer sus aspiraciones de cara al tramo decisivo del campeonato. Además, el partido marcará el regreso del público visitante al Nuevo Francisco Urbano después de varios años, un condimento adicional para un encuentro que promete un marco imponente y una gran intensidad dentro del campo de juego.

La hinchada más ansiosa que nunca para ganarle a Ferro aunque será un partido duro

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Arqueros

Federico Díaz y Julio Salvá.

Defensores

Leonel Cardozo, Elías Contreras, Emanuel Iñíguez, Joaquín Livera, Braian Salvareschi, Iván Vaquero y Franco Vázquez.

Mediocampistas

Mariano Bíttolo, Mauro Burruchaga, Emiliano Franco, Gastón González, Santiago Kubiszyn y Juan M. Olivares.

Delanteros

Gonzalo Berterame, Juan Cruz Esquivel, Franco Fagúndez, Mateo Levato y Franco Toloza.

Franco Fagúndez, delantero que sumó Walter Otta

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Arqueros

Deportivo Morón llega a este compromiso atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos de la temporada. El equipo de Walter Otta encontró una identidad de juego, se consolidó como protagonista de la Zona A y mantiene una campaña que ilusiona a sus hinchas con pelear por el ascenso. El rendimiento colectivo, la solidez defensiva y la regularidad mostrada durante buena parte del campeonato explican por qué el Gallito se mantiene entre los principales candidatos.

El encuentro frente a Ferro Carril Oeste aparece como una prueba de máxima exigencia. Además de enfrentar a un rival directo en la pelea por los primeros puestos, Morón sabe que una victoria le permitiría recuperar terreno en la lucha por el liderazgo y enviar un mensaje al resto de los aspirantes al ascenso. Sin embargo, puertas adentro del plantel y del cuerpo técnico el discurso se mantiene inalterable: sumar de a tres, sostener el rendimiento y no desviarse de una competencia que todavía tiene varias fechas por delante.

En las últimas semanas también reaparecieron versiones en redes sociales y entre algunos simpatizantes que sostienen que Deportivo Morón no tendría interés en conseguir el ascenso. Hasta el momento, no existe ningún elemento concreto que respalde esas afirmaciones. Por el contrario, tanto las declaraciones públicas de Walter Otta como la inversión realizada por el club para conformar un plantel competitivo y la campaña que viene desarrollando el equipo reflejan que el objetivo deportivo sigue siendo pelear en los primeros puestos y buscar el regreso a la Liga Profesional.

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