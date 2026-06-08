Ituzaingó lleva servicios de salud gratuitos a los barrios durante junio

En cada jornada se brindarán servicios de odontología, clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, servicio social, asesoramiento en discapacidad, farmacia y testeos rápidos de VIH y sífilis.
Los operativos se realizarán todos los miércoles de junio, de 9 a 13. No es necesario solicitar turno ni presentar orden médica. La recepción de pacientes será de 9 a 11 o hasta completar los cupos disponibles.
Cronograma de atención
- 10 de junio: Centro de Jubilados “La Querencia” (Los Talas 87).
- 17 de junio: “La Constructora” (Ecuador 2690).
- 24 de junio: Sociedad de Fomento “Unión y Progreso” (Anchorena 1340).
La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud y acercar servicios esenciales a los distintos barrios del distrito.
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