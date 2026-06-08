ItuzaingóNoticias destacadas

Ituzaingó lleva servicios de salud gratuitos a los barrios durante junio

El Municipio de Ituzaingó continúa acercando atención médica gratuita a los vecinos a través del programa “La Salud en tu Barrio”, que recorrerá distintos puntos de la ciudad durante todo junio.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Salud Ituzaingo

En cada jornada se brindarán servicios de odontología, clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, servicio social, asesoramiento en discapacidad, farmacia y testeos rápidos de VIH y sífilis.

Los operativos se realizarán todos los miércoles de junio, de 9 a 13. No es necesario solicitar turno ni presentar orden médica. La recepción de pacientes será de 9 a 11 o hasta completar los cupos disponibles.

Cronograma de atención

  • 10 de junio: Centro de Jubilados “La Querencia” (Los Talas 87).
  • 17 de junio: “La Constructora” (Ecuador 2690).
  • 24 de junio: Sociedad de Fomento “Unión y Progreso” (Anchorena 1340).

La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud y acercar servicios esenciales a los distintos barrios del distrito.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo sumarte al Canal de WhatsApp de Diario Anticipos en segundos

Noticias relacionadas

Abren las inscripciones para nuevos cursos gratuitos y virtuales en Ituzaingó

Las capacitaciones son gratuitas, se realizan de manera virtual y están orientadas a fortalecer conocimientos y herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral....

Morón: detuvieron a cuatro ladrones, uno de 15, tras un intento de robo en una vivienda de Haedo

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de hoy, lunes 8 de junio de 2026, luego de intentar ingresar a robar a una vivienda...

Crean en Ituzaingó el Foro de la Comunidad para acercar a los vecinos al Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó la creación de un nuevo espacio de participación ciudadana impulsado por Juan Manuel Álvarez Luna. La iniciativa busca...

Zappulla calificó el comunicado oficial de Morón sobre la narco funcionaria como una «vergüenza institucional»

La concejala Analía Zappulla calificó como una "vergüenza institucional" el comunicado difundido por el Municipio de Morón tras el allanamiento vinculado a la narco...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img