Se refuerza la asistencia a personas en situación de calle ante la llegada del frío en Morón

Con la llegada de las bajas temperaturas, través del Programa Abrigar, equipos municipales recorren distintos puntos del distrito para entregar comida caliente, ropa de abrigo, zapatillas y frazadas.

Además, brindan contención y orientación a quienes atraviesan situaciones de mayor necesidad. Las viandas son preparadas por estudiantes del Instituto Municipal de Educación Superior Maestra Pascuala Cueto (IMES), con supervisión nutricional de profesionales del Municipio.

El operativo también cuenta con un Centro de Día, donde las personas pueden acceder a desayuno, almuerzo, ropa limpia y duchas. A su vez, el Centro de Noche ofrece alojamiento y acompañamiento integral para quienes son derivados por los equipos técnicos.

Desde el Municipio señalaron que, ante el aumento de la demanda durante esta época del año y el contexto social actual, se continúa fortaleciendo el programa para ampliar la capacidad de respuesta y garantizar una atención integral.

La Casa Comunal, que funciona durante todo el año, es otro de los espacios clave de asistencia. Allí se brinda ayuda alimentaria, atención sanitaria y acompañamiento emocional a cargo de un equipo de profesionales y operadores.

Además, el lugar ofrece clases de nivel primario para adultos, junto con talleres culturales y recreativos que buscan promover la inclusión social y fortalecer la autonomía de las personas que participan.

Quienes conozcan a una persona en situación de calle pueden comunicarse al 11-2290-1843 para informar su ubicación. En caso de emergencia médica, se recomienda llamar al 107 (SAME), mientras que ante situaciones de riesgo se debe contactar al 911.

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