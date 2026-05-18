Alerta por frío polar: 6 provincias bajo riesgo extremo por ráfagas de 100 km/h

El invierno se adelantó con fuerza en toda la Argentina. Una masa de aire de origen antártico desencadenó un alerta por frío polar y fenómenos extremos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, dejando atrás las lluvias pero intensificando el enfriamiento general.

El impacto de una reciente ciclogénesis en la Costa Atlántica bonaerense ha encendido el alerta por frío polar en los comités de emergencia tras provocar desprendimientos masivos en acantilados y destrozos en balnearios.

El mapa del peligro: Seis provincias bajo alerta amarilla

La combinación del ingreso de aire helado con sistemas de baja presión generó condiciones extremas en la cordillera y el sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que el alerta por frío polar estará acompañado por vientos intensos de entre 50 y 65 kilómetros por hora en la región cordillerana y patagónica.

Las zonas bajo riesgo directo por ráfagas que rozarán los 100 km/h son:

Noroeste Argentino: Sector oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

Sector oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Patagonia: Áreas críticas de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego.

Debido al potencial de daño de estos vientos, las autoridades de Defensa Civil exigen a los habitantes evitar circular por la vía pública y suspender cualquier actividad de montaña o al aire libre mientras dure el fenómeno.

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Ciclogénesis en la Costa Atlántica: Destrozos y erosión

El temporal del fin de semana tuvo su cara más violenta en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Una fuerte ciclogénesis golpeó las localidades balnearias, registrándose los mayores niveles de destrucción en los paradores y estructuras de playa de Mar del Plata.

El oleaje excepcional y los vientos del sur provocaron desprendimientos en la zona de acantilados debido a una severa erosión costera. Geólogos y equipos municipales evalúan la estabilidad de las áreas costeras transitadas, advirtiendo a los turistas y residentes que se mantengan alejados de las cornisas de los acantilados ante el riesgo inminente de nuevos derrumbes.

AMBA: El pronóstico extendido bajo el efecto del frío

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el alerta por frío polar se traducirá en jornadas plenamente invernales, aunque estables y sin precipitaciones. La masa de aire frío de origen sur impedirá que los termómetros superen los 15°C en la mayoría de los días de la semana.

Dentro del alerta por frío polar, el lunes iniciará despejado pero con un ambiente gélido, marcando una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, con vientos leves del sector sur. El martes se presentará con nubosidad variable, registrando 6°C de mínima y 18°C de máxima, transformándose en el día menos riguroso de todo el período.

El recrudecimiento del invierno hacia el fin de semana

A partir del miércoles, las condiciones de estabilidad se mantendrán, pero con marcas térmicas en continuo descenso que oscilarán entre los 7°C y los 16°C. El viento rotará de forma persistente, inyectando humedad desde el río y cubriendo el cielo de nubes bajas.

Hacia el jueves y viernes, el alerta por frío polar se intensificará levemente en el Gran Buenos Aires. El cielo mayormente cubierto fijará mínimas de 6°C y máximas que apenas alcanzarán los 15°C, profundizando la demanda energética en hogares y comercios.

Medidas de prevención urgentes dictadas por las autoridades

Ante el riesgo de voladuras y accidentes viales provocados por las condiciones meteorológicas, la entidad dependiente del Ministerio de Defensa difundió una serie de directivas de cumplimiento obligatorio para la población afectada por los vientos y el frío.

Protección en el hogar en medio del alerta por frío polar: Permanecer en espacios cerrados y asegurar macetas, toldos, sillas plásticas o elementos propensos a ser arrastrados por el viento.

Permanecer en espacios cerrados y asegurar macetas, toldos, sillas plásticas o elementos propensos a ser arrastrados por el viento. Seguridad en la vía pública: Alejarse de aberturas vidriadas y evitar resguardarse bajo carteles comerciales, árboles, postes de luz o marquesinas.

Alejarse de aberturas vidriadas y evitar resguardarse bajo carteles comerciales, árboles, postes de luz o marquesinas. Precaución al volante: Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado debido a los bancos de niebla matinales y calzadas húmedas.

La estabilidad del clima seco en Buenos Aires brindará un alivio frente a las inundaciones del inicio del mes, pero el alerta por frío polar obligará a mantener activos los protocolos de asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad en los diferentes municipios del conurbano.

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