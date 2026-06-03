Cambios en la VTV: talleres mecánicos podrán hacer las revisiones y avanza la reforma del sistema

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para las revisiones técnicas de los vehículos. Desde este 3 de junio, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos establecidos podrán inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), luego de que se levantara una medida judicial que impedía aplicar la reforma.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que desde ahora los talleres habilitados podrán sumarse a un registro nacional para ofrecer este servicio.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además, forma parte de los cambios impulsados por el Decreto 196/2025, que modificó distintos aspectos de la Ley Nacional de Tránsito.

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Cómo será el nuevo sistema

Se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital, pública y gratuita bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Los talleres que quieran realizar las inspecciones deberán cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la normativa, contar con el equipamiento necesario y tener un director técnico responsable. La inscripción se hará mediante una declaración jurada.

Una vez habilitados, podrán revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros, de carga y también unidades especiales o antiguas.

Con este esquema, los conductores podrán elegir libremente dónde realizar la revisión técnica, siempre que el establecimiento esté registrado y autorizado.

Nuevos plazos para la revisión

Los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera inspección a los cinco años de haber sido patentados.

En el caso de los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada dos años. Los que superen esa edad deberán hacerla una vez por año.

Para los vehículos destinados a actividades comerciales, la primera revisión deberá realizarse dentro de los primeros doce meses desde el patentamiento y luego renovarse anualmente.

Las provincias deberán adherir

El Gobierno sostiene que el nuevo sistema permitirá más competencia, mayor oferta de servicios y una reducción de costos para los usuarios.

Entre las novedades también figura la posibilidad de habilitar nuevos centros de inspección y la desregulación de los aranceles para fomentar la competencia entre prestadores.

Sin embargo, la aplicación de los cambios dependerá de que cada provincia decida adherir al nuevo régimen. Si una jurisdicción no lo hace, continuará funcionando con su sistema actual.

La provincia de Buenos Aires ya adelantó que no acompañará esta modificación, por lo que mantendrá el esquema vigente de VTV.

Por otra parte, todavía resta definir un protocolo específico para la revisión de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

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