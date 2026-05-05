USD 245.000 en efectivo es el monto que un contratista aseguró haber recibido de Manuel Adorni por la refacción integral de su vivienda en el country Indio Cuá, un dato que se convirtió en el eje central de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en los tribunales federales.

Acá te dejamos a Manuel Adorni defiendo lo indefendible en el Congreso de la Nación ✅​✅​✅​👇:

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USD 245.000 en efectivo: el testimonio que sacude la causa

El lunes 4 de mayo de 2026, el contratista Matías Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y dejó una declaración que impactó de lleno en el expediente: afirmó haber cobrado USD 245.000 en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad del jefe de Gabinete.

Según su relato, los USD 245.000 en efectivo fueron abonados en dos etapas claramente diferenciadas: USD 55.000 en efectivo hacia fines de 2024 y los USD 190.000 en efectivo restantes durante el año 2025, sin emisión de facturas ni registros formales.

El dato no es menor. Para los investigadores, la modalidad de pago —USD 245.000 en efectivo, fuera del circuito bancario— constituye un elemento que podría complicar la justificación del origen de los fondos.

El contratista Matías Tabar confirmó que recibió en total USD 245.000 en efectivo. Se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y dejó una declaración que impactó de lleno sobre el expediente.

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Una obra de alto nivel en Indio Cuá

Los USD 245.000 en efectivo se destinaron a una remodelación completa de una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La obra se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2025, y de acuerdo con el testimonio, incluyó una transformación profunda del inmueble. Entre las tareas realizadas con los USD 245.000 en efectivo, se destacan: renovación de la entrada, refacción del garaje, intervención en la galería, reconstrucción de escaleras, pintura interior, reparación de paredes, aplicación de enduido, cambio de pisos por porcelanato, revestimientos exteriores tipo tarquini, modernización de la parrilla, remodelación de la pileta con cascada, rediseño integral de la cocina con isla y desayunador, mejoras en iluminación y renovación de mobiliario.

Adorni y sus propiedades, el cuento de nunca acabar, mientras que el déficit habitacional en Argentina es altísimo. Venían a combatir la casta y terminó remodelando su casa por USD 245.000 en efectivo.

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Es decir, los USD 245.000 en efectivo no solo se destinaron a obra estructural, sino también a terminaciones y equipamiento que elevaron significativamente el valor de la propiedad.

Un dato que inquieta: el valor de la casa

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es la relación entre el valor de compra del inmueble y el monto invertido en su remodelación.

Según surge del expediente, la vivienda habría sido adquirida por una cifra cercana a los USD 120.000, lo que implica que los USD 245.000 en efectivo utilizados para refaccionarla duplican ampliamente ese valor.

Este desbalance —USD 245.000 en efectivo en mejoras sobre una propiedad de menor costo— es analizado como un posible indicador de inconsistencia patrimonial.

El Jefe de Gabinete sobró a todos, y finalmente desde La Libertad Avanza le llegó el vuelto. Ahora aflora su corrupción, entre ella los USD 245.000 en efectivo que utilizó para remodelar su nueva casa.

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Documentación, pruebas y peritajes

Durante su declaración, Tabar no solo mencionó los USD 245.000 en efectivo, sino que también presentó documentación respaldatoria: presupuestos, contratos, comprobantes de compras, además de fotos y videos del antes y después de la obra.

Todos estos elementos, vinculados directamente con los USD 245.000 en efectivo, fueron incorporados al expediente judicial.

Además, el contratista entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes técnicos. El objetivo es recuperar comunicaciones vinculadas a los USD 245.000 en efectivo, incluidas conversaciones con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, que habrían sido eliminadas.

Este punto es clave: la reconstrucción de mensajes podría aportar información sobre la negociación, los pagos y el contexto en el que se movieron los USD 245.000 en efectivo.

La justicia no puede frenar. Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón. Y los Adorni y sus propiedades, el cuento de nunca acabar, mientras que el déficit habitacional en Argentina es altísimo. Venían a combatir la casta y terminó remodelando su casa por USD 245.000 en efectivo aún los tiene que explicar.

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USD 245.000 en efectivo y un intento de contacto previo

Otro aspecto relevante que surgió del testimonio es que, antes de declarar, Tabar habría sido contactado por el propio Adorni.

Según indicó, el funcionario le manifestó que necesitaba hablar con él y le ofreció algún tipo de “ayuda” o la posibilidad de que su equipo lo contactara. Finalmente, el contratista rechazó ese acercamiento.

Este episodio, ligado indirectamente a los USD 245.000 en efectivo, podría ser evaluado por la Justicia como un intento de influir en un testigo, aunque por el momento se trata de una declaración que deberá ser corroborada.

Qué decepción con el Gobierno Nacional y los Jueces de la Nación. Por mucho menos a Matías Alé lo internaron.

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En efectivo y el alquiler durante la refacción

Mientras se ejecutaban las obras financiadas con USD 245.000 en efectivo, el funcionario y su familia no residieron en la vivienda intervenida. Según consta en la investigación, alquilaron otra propiedad dentro del mismo country por un total de USD 13.000, en un período estimado de diez meses. Este gasto adicional, en paralelo al desembolso de USD 245.000 en efectivo, es analizado por los investigadores como parte del patrón de erogaciones del funcionario.

Un esquema patrimonial más amplio

Los USD 245.000 en efectivo no aparecen como un hecho aislado, sino como parte de un conjunto más amplio de movimientos económicos bajo análisis. En materia inmobiliaria, el expediente registra: A) un adelanto de USD 30.000 para un departamento en Caballito; B) otros USD 30.000 destinados a la devolución parcial de un préstamo; C) USD 25.000 abonados por la casa en Indio Cuá; D) USD 10.000 en honorarios notariales; E) USD 5.000 en concepto de ingreso al country. La suma total de estos gastos, junto con los USD 245.000 en efectivo, supera ampliamente los USD 360.000 destinados a propiedades en un corto período.

En Ciudad compró de pozo. Ahora Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón

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En efectivo y las deudas bajo la lupa

El análisis patrimonial también incluye un pasivo significativo. Según surge de la causa, el funcionario mantiene deudas por aproximadamente USD 335.000, que deberían ser saldadas antes de noviembre.

Entre ellas se destacan: A) USD 200.000 a dos jubiladas; B) USD 65.000 al hijo de una de ellas; C) USD 70.000 a dos mujeres vinculadas a fuerzas de seguridad.

Además, uno de los préstamos clave —por USD 100.000— fue otorgado el mismo día en que se escrituró la propiedad, lo que introduce interrogantes sobre la simultaneidad de operaciones. En este contexto, los USD 245.000 en efectivo se convierten en un punto crítico para evaluar la coherencia entre ingresos, gastos y endeudamiento.

USD 245.000 en efectivo y gastos en viajes

El expediente también incorpora gastos en viajes que superan los USD 25.000, correspondientes a al menos 18 desplazamientos realizados por el funcionario y su familia desde 2022. Aunque estos montos no están directamente vinculados con los USD 245.000 en efectivo, forman parte del análisis integral del nivel de vida y consumo. Para analizar el flujo de fondos, la fiscalía solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Este organismo técnico deberá estudiar la relación entre ingresos declarados y gastos, con especial foco en los USD 245.000 en efectivo y otras erogaciones relevantes. El objetivo es determinar si existe un desbalance que no pueda ser justificado legalmente.

Qué dijo Adorni

En paralelo a la investigación, Manuel Adorni realizó declaraciones públicas en distintos ámbitos, incluyendo el Congreso y conferencias de prensa. Allí sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”, y afirmó que ya brindó todas las explicaciones necesarias sobre su patrimonio. Hasta el momento, el funcionario no dio precisiones específicas sobre los USD 245.000 en efectivo, lo que mantiene abiertas las dudas en torno al origen de esos fondos.

Una causa que sigue creciendo

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y suma nuevos testimonios que podrían aportar información sobre los USD 245.000 en efectivo y otros movimientos financieros. La citación de nuevos testigos y el análisis de documentación buscan reconstruir con precisión el circuito económico detrás de las operaciones investigadas.

El dato que puede definir el caso

En este escenario, los USD 245.000 en efectivo se consolidan como el elemento más sensible del expediente. No solo por el volumen del dinero, sino por la forma en que habría sido entregado, la falta de registros formales y su impacto en la evolución patrimonial del funcionario. La resolución de la causa dependerá, en gran medida, de si la Justicia logra establecer el origen y la trazabilidad de esos USD 245.000 en efectivo, que hoy aparecen como el punto más comprometedor de toda la investigación.

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