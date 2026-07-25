Messi ya está en Argentina y crece la expectativa: la Selección juega en septiembre amistosos en el país

Con 39 años y después del subcampeonato en el Mundial 2026, Lionel Messi regresó a Rosario para descansar junto a su familia antes de reincorporarse al Inter Miami. Mientras el país todavía procesa la derrota en la final frente a España, volvió a instalarse una pregunta inevitable: ¿seguirá vistiendo la camiseta de la Selección Argentina? Por ahora, no hay respuestas. Como ocurrió en los grandes momentos de su carrera, la decisión dependerá únicamente del capitán.

El vuelo privado que trasladó a Messi, aterrizó en Rosario a las 6:26 de la mañana, un día después de que el resto de la delegación argentina regresara al país. Tras una temporada cargada de exigencias, el rosarino aprovechará unos días de descanso antes de volver a la actividad con Inter Miami, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2028.

Es muy difícil llegar a un Final. Más aún jugarla. Messi hizo una carrera impecable e hizo feliz a todo un pueblo.

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Un futuro que solo depende de Messi

La continuidad del capitán con la Albiceleste se convirtió en uno de los principales temas de debate tras la final del Mundial. Aunque la edad alimenta las especulaciones, el propio futbolista no dio ninguna señal pública de que haya tomado una decisión.

A diferencia de lo ocurrido en 2016, cuando anunció su retiro de la Selección después de perder la final de la Copa América y luego revirtió esa determinación, esta vez Messi optó por el silencio. No confirmó que el Mundial haya sido su despedida ni tampoco dejó entrever que continuará.

Quienes conocen su trayectoria coinciden en que será él quien comunique su decisión cuando lo considere oportuno, sin presiones ni plazos impuestos desde afuera.

Ahora es tiempo de meditar y él dirá con que seguriá hacia adelante

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La Copa América 2028 aparece en el horizonte

Si bien el Mundial 2030 parece un objetivo lejano para un futbolista que entonces tendría 43 años, la Copa América 2028 aparece como una posibilidad mucho más cercana.

Todo indica que el certamen volvería a disputarse en Estados Unidos, país donde Messi reside por su vínculo con Inter Miami, aunque también existe la posibilidad de que la organización recaiga en Argentina. Cualquiera de esos escenarios facilitaría una eventual continuidad del capitán.

Su contrato con el club estadounidense se extiende hasta finales de 2028, por lo que el calendario deportivo mantiene abierta la puerta para que pueda disputar un torneo más con la camiseta argentina.

Si bien no salió Bicampeón del Mundo, si dio algunos gustos

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El debate también alcanza al ciclo de Scaloni

La discusión sobre el futuro de Messi también se mezcla con las incógnitas que rodean al seleccionado nacional tras el subcampeonato mundial. En distintos sectores del fútbol argentino comenzaron a hablar de un posible recambio generacional y del futuro del entrenador Lionel Scaloni.

Aunque no existe ninguna decisión oficial, algunos analistas consideran que la continuidad del cuerpo técnico podría influir en el contexto que rodee la elección del capitán. Sin embargo, quienes siguen de cerca la carrera del rosarino recuerdan que las grandes decisiones de su trayectoria siempre fueron personales.

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En septiembre volverá a jugar Argentina

La Selección tiene previsto regresar a la actividad durante septiembre, cuando dispute una nueva ventana internacional de amistosos. Para entonces podría haber alguna definición sobre la presencia de Messi, aunque no existe ninguna confirmación oficial.

Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina desde su debut en 2005, el máximo referente del fútbol nacional se ganó el derecho de elegir el momento de su despedida. No hay ultimátums, tampoco fechas establecidas.

Mientras tanto, el país espera. Porque, una vez más, el futuro de Lionel Messi con la Selección Argentina dependerá únicamente de una persona: Lionel Messi.

Y así se llenó el Obelisco

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