El fenómeno Morón: Las claves del líder de la Primera Nacional que se anima a soñar en grande

Con una campaña sólida, el equipo de Walter Otta mira a todos desde arriba en la Zona A. El triunfo ante Estudiantes de Caseros ratificó el poderío en el Nuevo Francisco Urbano antes de encarar una exigente travesía al Norte del país.

Deportivo Morón visitará a Mitre de Santiago del Estero este domingo 31 de mayo de 2026 a las 16:00 horas, por la fecha 16 de la Primera Nacional. Y buscará sumar fuera de casa para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.

El «Gallo» llega en un gran momento tras vencer 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires en el Nuevo Francisco Urbano y afrontará una de las salidas más exigentes de la temporada.

Después del viaje al Norte, el conjunto del Oeste volverá a jugar como local frente a Almirante Brown.

El presente de Deportivo Morón en la temporada 2026 de la Primera Nacional dejó de ser una racha para convertirse en una realidad insoslayable. Transcurridas 15 fechas del exigente torneo de ascenso, el «Gallo» se consolidó en la cima de la Zona A con 25 unidades, compartiendo el liderazgo junto a Ciudad de Bolívar y Ferro Carril Oeste, pero exhibiendo una diferencia de gol (+8) que expone el equilibrio alcanzado entre la solidez defensiva y la contundencia en el área rival.

Deportivo Morón saldrá de su terreno favorito para viajar a Santiago del Estero

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El último fin de semana, ante su gente en el Nuevo Francisco Urbano, el conjunto dirigido por Walter Otta ratificó sus credenciales al vencer de manera categórica por 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Aquella tarde, los ingresos y aportes de Franco Fagundez Acosta —autor del primer grito a los 31 minutos— y la jerarquía de Gastón Germán González —sentenciando la historia en el epílogo del partido— desnudaron las variantes físicas y tácticas de un plantel que sabe a qué juega.

La fortaleza del Urbano y el factor Otta

La campaña del puntero se cimenta sobre una localía implacable. En el oeste, Morón construyó una fortaleza donde sumó triunfos determinantes, como el celebrado 2-1 ante Racing de Córdoba o la victoria clave frente a Colón de Santa Fe. La identidad que Otta imprimió en el equipo combina la clásica entrega del futbolista del ascenso con transiciones rápidas y una presión alta que asfixia los circuitos creativos de los rivales.

Walter Otta, el técnico que nació para Deportivo Morón

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Los números que explican el liderazgo de Morón

La campaña de Deportivo Morón encuentra respaldo en los números. Con regularidad, solidez defensiva y eficacia en ataque, el equipo de Walter Otta se mantiene entre los protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional.

Datos Registros 1) PJ 14 partidos 2) G 7 triunfos 3) E 4 empates 4) P 3 derrotas 5) GF 20 goles convertidos 6) GC 12 goles recibidos 7) Pts 25 puntos

La estadística que mejor explica el presente del «Gallo» es la solidez defensiva. Con apenas 12 goles en contra, el equipo construyó una base confiable para sumar de manera constante.

A partir de ese orden, Morón encontró equilibrio entre defensa y ataque, una combinación que le permitió sostenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Próxima estación: Santiago del Estero y el clásico en el horizonte

El fixture no da respiro y el liderazgo se defenderá fuera de casa. Este domingo 31 de mayo, a partir de las 16:00 horas, Deportivo Morón afrontará un compromiso de alto riesgo en el norte argentino cuando visite a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Ciudad de La Banda. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, contará con el arbitraje a designar y la transmisión oficial a través de la plataforma digital LPF Play.

Mitre, asentado en la mitad de la tabla con 17 unidades, se caracteriza por ser un rival duro en su reducto, lo que obligará al «Gallo» a realizar un planteo inteligente para resguardar la cima. Tras la travesía santiagueña, el calendario marca que Morón regresará a su casa el domingo 7 de junio para disputar una nueva edición del clásico zonal frente a Almirante Brown, en lo que promete ser un choque electrizante que paralizará a la región.

El plantel que sostiene la campaña de Morón

La profundidad del plantel es uno de los argumentos que explican el gran presente de Deportivo Morón en la Primera Nacional. Walter Otta logró construir una base titular sólida, pero también encontró respuestas en futbolistas que ingresaron desde el banco y aportaron soluciones en momentos decisivos.

Puesto Integrantes 1) ARQ Julio Salvá, Federico Díaz y Marcos Acuña 2) DEF Francisco Flores, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Leonel Ramírez, Leonel Cardozo, Mariano Bíttolo, Joaquín Livera, Iván Vaquero y Gerónimo Ulibarri 3) MED Gastón Germán González, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn, Gonzalo Berterame, Juan Manuel Olivares, Tomás Ramírez, Thiago Lauro, Franco Fagundez Acosta y Elías Contreras 4) DEL Juan Cruz Esquivel, Matías Benítez, Franco Toloza, Ezequiel Rescaldani, Facundo Báez y Maximiliano Badur

El recambio fue una de las claves de la campaña. Jugadores como Franco Fagundez Acosta y Gastón Germán González aportaron soluciones cuando el equipo necesitó variantes, manteniendo la competitividad en cada fecha.

Con opciones en todas las líneas y una identidad de juego definida, Morón afronta la segunda parte del campeonato con un plantel preparado para sostener la pelea en los puestos de arriba.

Franco Fagundez Acosta, el Uruguayo goleador del equipo

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