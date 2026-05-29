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Municipales: el Sindicato se atribuyó la continuidad y el aumento del bono y volvio sobre una recomposición salarial

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham aseguró que la continuidad y ampliación del bono para los sectores de menores ingresos responde a reclamos impulsados por la organización en el marco de la negociación salarial.

Por Andres Llinares

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El Sindicato Municipal que lidera el abogado Gustavo Sanz reclama una bonificación adeuda
El Sindicato Municipal que lidera el abogado Gustavo Sanz reclama una bonificación adeuda

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham sostuvo que la continuidad del bono para los sectores de menores ingresos representa un reconocimiento a los planteos que venía realizando en el marco de la discusión salarial y volvió a reclamar una recomposición de los haberes básicos.

A través de un comunicado difundido tras la liquidación salarial de mayo de 2026, el Sindicato Municipal de San Martín 350 afirmó que la decisión del Ejecutivo de extender por cuatro meses el bono de $30.000 y elevarlo a $50.000 para los trabajadores de menores ingresos constituye una respuesta a los reclamos impulsados por la organización gremial.

Desde el sindicato señalaron que habían advertido desde el inicio que el esquema salarial anunciado de manera unilateral por el Municipio de Morón podía generar distorsiones e impactos negativos sobre los sectores de menores ingresos del escalafón municipal. En ese sentido, remarcaron que reclamaron correcciones en el marco de la negociación paritaria.

El planteo del gremio

Según expresó la organización sindical, la modificación implementada por el Ejecutivo demuestra que existían situaciones salariales que requerían medidas urgentes para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En el documento, el gremio ratificó una serie de demandas que considera centrales para la discusión salarial: A) el respeto a la negociación colectiva y a la mesa paritaria; B) una recomposición salarial efectiva; C) la incorporación progresiva de sumas al salario básico; y D) la continuidad de medidas de protección para las categorías más bajas.

Reclamo por soluciones de fondo

Si bien valoraron la continuidad y ampliación del bono para los trabajadores con menores ingresos, el Secretario General del Gremio, Gustavo Sanz, le dijo a Diario Anticipos «que la situación salarial continúa siendo compleja y que las medidas adoptadas no resuelven los problemas estructurales de los salarios municipales.»

En ese marco, Sanz agregó que «será necesario avanzar en soluciones más profundas y sostenidas en el tiempo para recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar la situación de los trabajadores del sector».

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