Fagúndez, el jugador. Formado en las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo, el delantero uruguayo Franco Fagúndez inició su carrera construyendo un recorrido amplio en el ascenso, con pasos por Paysandú, Sarmiento de Junín, Sportivo Peñarol de San Juan y El Linqueño, donde sumó rodaje y experiencia en distintas categorías del fútbol argentino y uruguayo.

Acá te dejamos los dos goles de Deportivo Morón que hizo el uruguayo Franco Fagúndez para terminar en un empate entre Deportivo Morón empató con Godoy Cruz ✅​✅​✅​👇:

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Su evolución lo llevó a Estudiantes de Buenos Aires, institución en la que integró el plantel profesional en un contexto de alta competencia interna. Allí Fagúndez, el jugador de la semana, coincidió con Walter Otta, quien lo dirigió y marcó un punto clave en su desarrollo, ya que el delantero logró adaptarse al sistema de trabajo del entrenador y comprender sus exigencias tácticas.

Franco Fagundez en plena pre temporada dio lo máximo y como entrenó juega en el césped

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Posteriormente, Fagúndez tuvo su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino con Deportivo Riestra. Su participación en Primera fue limitada, con apenas dos partidos disputados y sin goles, aunque logró sostener ritmo competitivo en la Reserva del “Malevo”, donde jugó nueve encuentros y marcó dos tantos.

En ese contexto, Estudiantes de Buenos Aires, Fagúndez decidió renovar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y cederlo a préstamo por una temporada, movimiento que abrió la puerta a su llegada a Deportivo Morón, impulsada directamente por Walter Otta, quien volvió a confiar en un jugador que conoce de primera mano.

Desde la Primera División, Deportivo Morón suma así una cara conocida para su entrenador. El delantero uruguayo Franco Fagúndez se convertirá en nuevo refuerzo del equipo tras su paso por Deportivo Riestra, en una operación a préstamo desde Estudiantes de Buenos Aires por el término de una temporada.

De dónde viene Fagúndez

El futbolista, de 27 años, nacido en Uruguay, renovará previamente su contrato con la institución de Caseros hasta el 31 de diciembre de 2028, y luego se incorporará al plantel que conduce Walter Otta, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes durante su etapa en el “Pincha” y entiende que puede aportarle variantes ofensivas al equipo.

En aquel ciclo en Estudiantes, Fagúndez formó parte del plantel profesional en un contexto de competencia interna exigente, lo que le permitió adaptarse al estilo de trabajo del entrenador. En ese sentido, dentro del cuerpo técnico valoran su conocimiento del sistema y su capacidad para integrarse rápidamente al funcionamiento que pretende Otta, un factor que resultó determinante para su llegada al “Gallo”.

En su último paso por la máxima categoría con Riestra, el delantero tuvo escasa participación: disputó apenas dos partidos y no logró convertir. Sin embargo, sumó mayor rodaje en la Reserva del “Malevo”, donde jugó nueve encuentros y marcó dos goles.

Franco Fagundez y su identificación plena con Deportivo Morón

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En paralelo, su presente reciente muestra señales positivas: Fagúndez ya acumula al menos 5 goles en 2026 con Deportivo Morón, incluyendo un doblete en el empate ante Godoy Cruz el domingo 3 de mayo de 2026, actuación que lo tuvo como una de las figuras del equipo.

Su presente contrasta con la falta de minutos que había tenido en Primera División y confirma la apuesta del cuerpo técnico. En Deportivo Morón, Fagúndez encontró continuidad, confianza y un sistema que ya conoce, factores que explican su rápida adaptación y su impacto inmediato en el equipo.

El presente de Fagúndez en Deportivo Morón abre un escenario de consolidación en el ataque del equipo. Con continuidad y confianza, el delantero uruguayo empieza a transformarse en una pieza importante dentro del esquema de Walter Otta, no solo por su aporte goleador sino también por su conocimiento del sistema, un factor que le permite moverse con naturalidad en la estructura ofensiva del “Gallo”.

En esa línea, Fagúndez buscará sostener su rendimiento a lo largo de la temporada 2026, con el objetivo de afianzarse como una referencia en el área y responder a la apuesta que hizo el cuerpo técnico. Su evolución reciente, marcada por goles y protagonismo, lo posiciona como una de las variantes más confiables de Deportivo Morón en la pelea por ser competitivo en la categoría.

Como venimos de goles

El máximo goleador de Deportivo Morón en lo que va de esta campaña en la Primera Nacional es el atacante uruguayo Franco Fagúndez Acosta.

El ex-Nacional y Los Andes viene dulce: lleva 6 goles anotados (dos de ellos desde los doce pasos) y viene de ratificar su gran momento al abrir el marcador de cabeza a los 31 minutos en el último triunfo 2-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires.

Detrás de él en la tabla de artilleros del «Gallo» vienen aportando fuerte desde el medio y el ataque:

Juan Manuel Olivares: 4 goles (el experimentado volante viene siendo clave en la pelota parada y la gestación).

4 goles (el experimentado volante viene siendo clave en la pelota parada y la gestación). Franco Toloza: 3 goles (aportando la potencia necesaria en el área rival).

3 goles (aportando la potencia necesaria en el área rival). Santiago Kubiszyn y Ezequiel Bulacio: 2 goles cada uno.

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