Caso Ortigoza: El GEN presentó un pedido de acceso a la información pública al Municipio de Morón

El escrito fue dirigido al intendente Lucas Ghi y reclama información sobre la designación, funciones y situación administrativa de Luna Soyai Ortigoza.

Acá te dejamos la explicación del abogado Facundo Perrone sobre la presentación de un Pedido de Acceso a la Información Pública por el caso de la funcionaria narco Luna Ortigoza✅​✅​✅​👇​:

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Un pedido de acceso a la información pública fue presentado ante el Municipio de Morón para solicitar documentación y antecedentes vinculados a la ex funcionaria Luna Soyai Ortigoza, quien se desempeñó como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.

La presentación fue realizada por el abogado Facundo Tomás Perrone (en la foto) el 28 de mayo de 2026 y quedó dirigida al intendente Lucas Ghi, invocando la Ordenanza Municipal N° 7187/2005 de Acceso a la Información Pública.

Qué información solicita el escrito

Según surge de la presentación, el Perrone pidió que el Departamento Ejecutivo entregue documentación relacionada con la designación de la narco funcionaria Ortigoza, sus antecedentes curriculares y el procedimiento administrativo que derivó en su nombramiento.

Entre los principales puntos requeridos figuran: A) copia íntegra del decreto de designación y del expediente correspondiente; B) antecedentes y documentación aportada al momento de asumir el cargo; C) detalle del procedimiento administrativo que avaló su nombramiento; D) información sobre una eventual baja, remoción, cesantía o situación laboral actual; E) comunicaciones internas generadas por el Municipio vinculadas al caso; F) nómina de cargos directivos de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad; G) protocolos vigentes para designaciones en cargos jerárquicos; H) medidas internas adoptadas por el Ejecutivo respecto del área donde se desempeñaba la funcionaria.

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Los argumentos de la presentación

En el escrito, Perrone sostiene que los hechos de público conocimiento relacionados con una investigación judicial que involucra a Ortigoza generan interrogantes sobre los mecanismos de selección, designación y control del personal jerárquico municipal.

Asimismo, menciona que el decreto de designación habría sido firmado por el intendente Lucas Ghi, la secretaria de Unidad Intendente Estefanía Franco y el entonces secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella, razón por la cual solicita acceder a toda la documentación administrativa vinculada al nombramiento.

Plazos previstos por la normativa

La presentación recuerda que la Ordenanza Municipal de Acceso a la Información Pública establece un plazo de 30 días hábiles para responder los pedidos formulados por los ciudadanos.

Además, solicita que la eventual respuesta sea remitida al domicilio constituido por el peticionante o al correo electrónico informado en la presentación.

Qué puede ocurrir ahora

Una vez ingresado formalmente el expediente, el Municipio de Morón deberá analizar el pedido y determinar qué documentación puede ser entregada en el marco de la normativa vigente sobre acceso a la información pública.

La respuesta oficial permitirá conocer qué información administrativa posee la comuna respecto de la designación, funciones y situación administrativa de la ex funcionaria mencionada en la presentación.

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