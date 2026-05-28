Interpelación a Lucas Ghi en Morón: LLA advierte que una ausencia podría ser considerada una falta grave

Una concejal sostuvo que la no comparecencia del intendente o de los funcionarios convocados al Concejo Deliberante podría tener consecuencias institucional grave. También planteó dudas sobre quién asistirá finalmente a responder las preguntas por el caso que sacude a la gestión de Lucas Ghi.

Qué implicaría una ausencia ante la interpelación

Tras la aprobación de la interpelación vinculada al escándalo que involucra a una funcionaria municipal acusada de narcotráfico, una Analía Zappula, refente de La Libertad Avanza, advirtió que la eventual ausencia del intendente Lucas Ghi o de los funcionarios convocados podría ser considerada una “falta grave” dentro del marco institucional.

Según explicó, esa interpretación surge de la normativa vigente y podría tener consecuencias políticas de relevancia.

“Lo que dice la Ley Organica Municipal es que la no comparecencia del intendente o de un secretario, genera lo que se llama falta grave”, señaló la profesora en Ciencia Polícia y concejal de LLA, Analía Zappulla. Además, remarcó que durante las horas previas a la sesión circularon versiones acerca de que, aun si se aprobaba la interpelación, los funcionarios no concurrirían al recinto.

“Antes de la sesión nos habían dicho que aunque se aprobara no iban a venir. Quería aclarar esa cuestión porque me resultó extraño y me dejó alerta”, le dijo Zappulla a este medio.

Incertidumbre sobre quién responderá en el recinto

La concejal con amplia experiencia, explicó que una de las razones por las cuales se elaboró un extenso cuestionario fue garantizar que las autoridades municipales brinden información precisa sobre el caso.

En ese sentido, aseguró que hasta el momento de sus declaraciones no estaba definido quién asistiría al Concejo Deliberante para responder las consultas formuladas por los concejales.

Durante su análisis mencionó distintas versiones que circulaban en ámbitos políticos respecto de posibles representantes del Ejecutivo que podrían concurrir, aunque aclaró que no existían confirmaciones oficiales.

Las áreas bajo la lupa

La concejal Zappulla, ex titular del Concejo Deliberante, consideró que, por la naturaleza de las preguntas realizadas, quienes deberían presentarse serían: «el propio intendente (Lucas Ghi), la Jefa de Gabinete (Estefanía Tofi Franco) o la titular del Area de Género.

Asimismo, hizo referencia al fuerte cruce político que se produjo durante la sesión y a las críticas dirigidas hacia esa dependencia municipal.

“Hoy, si viste la sesión, la sacudieron lindo a Laura de Peli”, expresó, al tiempo que cuestionó algunas de las acusaciones formuladas durante el debate y señaló que se trata de planteos de extrema gravedad que deberán ser esclarecidos.

La interpelación fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y ahora el Ejecutivo municipal deberá definir quién concurrirá al recinto para brindar explicaciones sobre uno de los episodios más delicados que atraviesa la gestión de Lucas Ghi.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó