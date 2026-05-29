Soberanía Milei: FMI propone subir el Monotributo y ampliar el alcance de Ganancias en Argentina

De nuevo de rodillas. De nuevo la política nacional se decide en otro país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso cambios en el sistema tributario nacional con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal en 3,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

La iniciativa fue incluida en un informe técnico del organismo, donde se analizan alternativas para mejorar la eficiencia y la equidad del esquema impositivo vigente, pero representa mayor carga tributaria. No se crean nuevo impuestos, se suben los valores y se expande el alcance.

¿Pero qué ocurre? La recaudación no alcanza. Bajó la recaudación nacional como sucedió en todo el país producto de la recesión y la baja de consumo.

Entre los principales puntos aparecen modificaciones al régimen de Monotributo, una ampliación de la base de contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y una revisión de las exenciones y alícuotas diferenciales del IVA. Final. Más recaudación. Más ajuste.

Qué cambios propone para el Monotributo

Según el informe del Fondo Monetario Internacional, el régimen simplificado cumple un papel importante para fomentar la formalización laboral y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Sin embargo, el organismo considera que existe una diferencia demasiado amplia entre la carga fiscal que afrontan los monotributistas y la que pagan quienes se encuentran en el régimen general. Una tontería absoluta.

El régimen general sería el Responsable Inscripto. Bien, paga el 21% sobre todo y en general responde a sectores acomodados. El Monotributo, tal como está hoy, no lo paga nadie. Peor será la cobrabilidad si lo aumentan.

El organismo sostiene además que los actuales límites de facturación generan saltos bruscos entre categorías y terminan desalentando el crecimiento de pequeños emprendimientos y empresas.

Más trabajadores alcanzados por Ganancias

Otro de los ejes centrales de la propuesta apunta al Impuesto a las Ganancias. El FMI considera que la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo quedó demasiado reducida tras las modificaciones impulsadas en los últimos años.

La recomendación es regresar a niveles similares a los registrados en 2019, cuando aproximadamente el 20% de los trabajadores formales tributaban Ganancias. Actualmente se estima que alrededor de un millón de empleados están alcanzados por el impuesto. Claro, en este marco, para el FMI, es muy poco. Lo que no mide es la recesión galopante.

De concretarse el planteo del organismo, la cantidad de contribuyentes podría superar los 2,3 millones de trabajadores, generando una recaudación adicional estimada en unos 3.000 millones de dólares anuales.

También apuntan al IVA

El informe también propone simplificar el esquema del IVA, eliminando algunas exenciones y reducciones de alícuotas que hoy benefician a determinados productos y sectores.

La iniciativa implicaría avanzar hacia una tasa más uniforme y compensar a los sectores vulnerables mediante transferencias directas del Estado (lo que es una contradicción dentro de la lógica del Gobierno Libertario). Entre los productos alcanzados podrían encontrarse algunos alimentos de la canasta básica que actualmente pagan una alícuota reducida o se encuentran exentos (algunos).

Un debate que vuelve al centro de la escena

Las propuestas del FMI aparecen en momentos en que el Gobierno nacional impulsa reformas orientadas a modificar la estructura económica y tributaria del país. Si bien ninguna de estas recomendaciones implica una aplicación automática, el informe vuelve a instalar el debate sobre cómo aumentar la recaudación sin afectar la actividad económica ni el poder adquisitivo de los contribuyentes.

La discusión sobre el futuro del Monotributo, el alcance de Ganancias y el esquema del IVA promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda económica de los próximos meses que a pedido del FMI va a tener que debatir Argentina para no quedarse sin crédito externo ante el fracaso de las políticas nacionales.