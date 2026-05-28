Morón: Spina denunció a Laura de Peri de «corrupta»

Laura De Peri es en la actualidad Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Morón. Fue designada en abril de 2025 por el intendente Lucas Ghi para reemplazar a la histórica Cinthia Frías al frente de una de las áreas más sensibles de la administración municipal.

Es abogada, y De Peri fue presentada oficialmente al asumir como integrante del Poder Judicial y especialista en políticas de género, con una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la asistencia, acompañamiento y formación en materia de violencia contra las mujeres.

Según los antecedentes difundidos al momento de su nombramiento, trabaja en el área de género desde 2005, cuando comenzó a desempeñarse en el Centro Vivir Sin Violencia del Municipio de Morón, creado durante la primera gestión de Lucas Ghi. Desde entonces participó en tareas de asistencia, formación y acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género.

Con esta información, este medio, si bien pudo averiguar algunos aspectos profesionales de su cargo en Poder Judicial, se contradice con su trabajo en el Municipio de Morón.

Fue miembro fundadora de la Red “No a la Violencia de Género”, organizó y dictó jornadas de capacitación para integrantes del Poder Judicial del Departamento Judicial de Morón y desarrolló actividades vinculadas a la formación sobre violencia de género en unidades penitenciarias.

Entre otros cargos y funciones, se desempeñó como asesora legal de la Secretaría de Salud del Municipio de Morón y del Consejo de Administración del Hospital Profesor Alejandro Posadas.

También integró la Comisión de Género y Diversidad Sexual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón y participó del taller “Violencias de Género y Diversidad Sexual” en la Unidad Penitenciaria N.º 39.

Esta claro que hace 21 años que vive del Estado.

Sin embargo, su figura adquirió una fuerte exposición pública a partir de la crisis política que dividió al oficialismo moronense y enfrentó al intendente Lucas Ghi con el sector referenciado en Martín Sabbatella.

En octubre de 2025, la concejala de Unión por la Patria Leticia Guerrero, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad del Concejo Deliberante y dirigente de Nuevo Encuentro, reclamó públicamente su renuncia. La edil acusó a De Peri de encubrir situaciones de violencia de género presuntamente vinculadas a varones que tenían fuertes relaciones con Lucas Ghi.

“Morón no puede tener una funcionaria en materia de género que encubre hechos de violencia machista y que colabora con un funcionario denunciado en diversas causas”, sostuvo Guerrero.

Según la dirigente sabbatellista, el área habría dejado de brindar acompañamiento adecuado a mujeres que denunciaron hechos de violencia.

Las acusaciones formuladas por Nuevo Encuentro se desarrollaron en el marco de la disputa interna que atraviesa al oficialismo local. Hasta donde trascendió públicamente, no existe una resolución judicial que haya determinado responsabilidades de Laura De Peri respecto de los hechos denunciados por ese sector político.

Actualmente, De Peri continúa al frente de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad sin dar ni una sola declaración cuando fue ella la que promovió el ascenso de Ortigoza, la ex Directora Narco. Y es considerada una de las funcionarias más cercanas al esquema político que encabezan Lucas Ghi dentro del gobierno municipal.

Se sabe que corrió a todo el equipo de el Área de Género que existía para encubrir episodios de violencia machista. Pero el área de Género tiene responsabilidades legales y esto puede complicar a De Peri. Por ejemplo, da los dispositivos electrónicos a las víctimas y De Peri en ocasiones lo obvia.

Por último, hay un dato que es extremadamente llamativo y podría ser muy revelador: No sólo sugirió nombrar a Ortigoza como Directora del área por lo cual es de suponer que tiene un nexo con la joven, sino que a su vez, este medio, que logró acceder a una parte de la causa, puede confirmar que la prófuga se llevó los celulares y la computadora principal Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Morón y que Laura De Peri no hizo la denuncia correspondiente. ¿Por qué?

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