Planes gratuitos para el fin de semana en Ituzaingó

Como cada fin de semana, desde el Municipio de Ituzaingó preparan una cargada agenda de opciones para todos los gustos, incluyendo muestras, tango, fotografía, rock y mucho más.

Es importante resaltar que las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia. El pronóstico para este fin de semana anticipa un sábado y domingo parcialmente nublado, pero sin lluvias.

Programación completa:

Sábado 30/05:

15 a 18 hs – Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre). Patio de Folklore

19 hs – Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855). Inauguración de la muestra “Fragmentos” del colectivo fotográfico Instante Conurbano. Proyecto de fotógrafos y fotógrafos del conurbano que propone una mirada artística y analítica del cuerpo humano.

Domingo 31/05:

15 a 18 hs – Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre). Baldosón de Tango

15 a 18 hs – Plaza Manuel Rodríguez Fragio (G. Pacheco y V. Alegre). La música en tu plaza – Disfrutá una tarde al aire libre con música en vivo de las siguientes bandas: Lanzallamas, Tienda de Historietas y Briganti.

Además, el sábado de 10 a 17 horas estarán disponibles las siguientes muestras artísticas:

“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti – Galería Municipal de Arte (Soler 217)

Nueva muestra “Fragmentos” del colectivo fotográfico Instante Conurbano – Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

Para más información podés acercarte al Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

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