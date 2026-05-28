Infancia sin celular: Jornadas de Debate en Hurlingham

Con el objetivo de reflexionar y brindar herramientas a familias y educadores, el municipio de Hurlingham, llevará a cabo las jornadas «Infancia sin celular: Intercambio en la era digital».

El encuentro, abierto y gratuito para toda la comunidad, se desarrollará los días 5 y 6 de junio en las instalaciones del Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396). Durante ambas fechas, los asistentes podrán participar de conferencias, talleres prácticos, actividades de debate y una expo de editoriales especialmente pensadas para abordar los riesgos, alcances y alternativas al uso de pantallas en la vida cotidiana.

Cronograma completo de las actividades

Las jornadas contarán con un despliegue de paneles simultáneos y charlas a cargo de reconocidos profesionales, divididos en dos días intensivos:

Viernes 5 de Junio

La primera jornada pondrá el foco en el rol de la escuela, los riesgos en las redes y las estrategias de crianza para los niveles inicial y primario.

09:00 HS | Panel de apertura: La escuela frente al desafío digital (Auditorio).

09:30 HS | Grooming: Riesgos en el ecosistema digital en niños y adolescentes. Charla a cargo de Claudio Marcelo Oviedo (Auditorio).

10:15 HS | ¿Es posible pensar una adolescencia sin celular en la escuela?

Intercambio de experiencias estudiantiles a cargo del Equipo Distrital de infancia y adolescencia y el programa Conciencia Digital (Sala de talleres).

Intercambio de experiencias en la gestión educativa pública y privada del distrito (Auditorio).

13:00 HS | Jardines saludables. Rutinas saludables sin pantallas en el nivel inicial (Auditorio).

14:00 HS | Crianza, tecnología y acuerdos familiares. Estrategias en el nivel primario (Auditorio).

14:00 HS | Huella digital positiva. Taller a cargo de Chicos.net (Sala de talleres).

16:00 HS | Lenguaje y alfabetización: ¿cómo promover el aprendizaje en tiempos de tecnología? Charla a cargo de Juan Moris (Auditorio).

17:30 HS | Presentación del libro «Cuidar la infancia en la era digital», a cargo de Lucia Fainbom (Auditorio).

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Sábado 6 de Junio

El segundo día profundizará en el bienestar familiar, la salud mental, el juego analógico y las nuevas perspectivas pedagógicas y sociológicas.

09:00 HS | Ciudadanía Digital: Cultura Digital y Participación, un enfoque desde el aula. A cargo de Daniel Rojas y Karina Viscarra (Formadores del CIIE) (Hall).

10:30 HS | Juegos matemáticos para compartir momentos sin pantalla. A cargo de María Emilia Quaranta (Hall).

12:00 HS | Todo lo que podemos hacer cuando no hay pantallas. A cargo de María Laura Odero (Hall).

13:00 HS | Vivir online: Riesgos, oportunidades y bienestar digital en familia. A cargo de Eleonora Fernández – Chicos.net (Hall).

14:00 HS | Consumos digitales en la adolescencia. Alcances e impactos en la salud mental. A cargo de Damián Supply (Hall).

15:00 HS | Pantallas, infancias y lectura: desafíos actuales. A cargo de Jesica Farías y Nadia Fink – compiladoras de Editorial Chirimbote (Hall).

16:00 HS | La muerte del padre y la nueva autoridad docente. A cargo de Emilio Tenti Fanfani (Auditorio).

17:00 HS | Adolescencia y lazo social en el mundo digital. Perspectivas desde el psicoanálisis. A cargo de Juan Mitre (Hall).

17:45 HS | Presentación del libro «Cuentos para trabajar en el aula», a cargo de Juan Solá, Dolores Reyes y Natalia Bericat (Auditorio).

Las jornadas se presentan como un espacio indispensable para que vecinos, docentes y familias construyan juntos redes de contención y alternativas saludables frente al avance de la virtualidad en los más jóvenes.

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