Quién es Luna Ortigoza, la funcionaria narco de Morón prófuga

Luna Suyai Ortigoza tiene 27 años y hasta el día en que estalló el escándalo se desempeñaba como Directora Género y Diversidad del Municipio de Morón. Hoy, el Concejo Deliberante, aprobó un pedido de informe al Departamento Ejecutivo por éste caso y otro más vinculada a extorsiones virtuales por las cuales un soldado voluntario asentado en la Residencia de Olivos se quitó la vida.

Luna Suyai Ortigoza fue desplazada de su cargo luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada a partir de una denuncia anónima en Castelar. ¿Cómo se fugo? Nadie sabe, ni nadie habla del tema. ¿Le avisaron? Imposible comprobarlo. Lo cierto es que sigue prófuga con su pareja. Durante uno de los procedimientos, los investigadores secuestraron cocaína, dinero en efectivo, balanzas digitales y otros elementos considerados relevantes para la causa en su casa.

Hasta el viernes pasado, el nombre de Luna Suyai Ortigoza figuraba oficialmente como Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. Hubo una decisión política concreta. Echar a la mujer vinculada a Martín Sabbatella e incrustar a una joven de 27 años y sin experiencia y formación, Luna Suyai Ortigoza, en el área.

Su designación había sido oficializada mediante el Decreto 1236/2025, firmado el 16 de junio de 2025 por el propio intendente Lucas Ghi, con una carga horaria de 48 horas semanales.

No es la nota que me gusta escribir. Pero tampoco me gusta mentir o ocultar los hechos. La contradicción duele. Será necesario que duela. La nota tiene que ser escrita.

El descargo de Lucas Ghi

En declaraciones televisivas brindadas al canal Todos Noticias, el jefe comunal sostuvo que Ortigoza había sido incorporada al municipio por estar “formada y capacitada” y negó que su nombramiento respondiera a vínculos partidarios o militancia política. También afirmó que la joven ya venía trabajando desde administraciones anteriores.

Lo que este medio sabe es que: A) No estaba capacitada; B) Tuvo y tiene un fuerte vínculo partidario primero con Nuevo Encuentro y al romper quedó militando en el luquismo; C) durante el terremoto de desplazamientos que ocurrieron el año pasado cuando Lucas Ghi comenzó a desplazar uno a uno los funcionarios de Martín Sabbatella por los suyos propios, la joven encontró la brecha para ascender.

Los vínculos familiares y políticos

La madre de Luna, Silvina Ortigoza, también integra la estructura municipal desde hace más de dos décadas. Declarada peronista, siempre dijo estar con Martín Sabbatella hasta la ruptura 2025 en que se sumó al luquismo. Actualmente se desempeña como Directora de la Unidad de Gestión Comunitaria N°5 de Castelar Sur.

Silvana Ortigoza debe estar terriblemente dolida. Esto no era algo que lo esperara. Estoy seguro.

Dentro del oficialismo local, el episodio vuelve a exponer además las tensiones internas entre sectores alineados con Axel Kicillof, Lucas Ghi y el armado político de Martín Sabbatella vinculado a Cristina Kirchner. Parecieran mantener diferencias irreconciliables y proyectan disputarse nuevamente el control político del distrito en 2027. Martín Sabbatella presentándose como candidato a intendente y Lucas Ghi promoviendo la figura de la Jefa de Gabinete Estefanía Franco.

Qué encontraron en los allanamientos

De acuerdo con información judicial, en la vivienda vinculada a Luna Suyai Ortigoza los agentes encontraron cerca de medio kilo de cocaína compactada, además de envoltorios adicionales con dosis fraccionadas, una balanza digital y efectivo.

La Justicia también ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, pareja de Luna Suyai Ortigoza, mientras que otro sospechoso identificado como Norberto Hernán Aliano, de 42 años, fue detenido acusado de comercialización de estupefacientes.

La causa está a cargo de la Fiscalía N°9 de Morón, conducida por los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, quienes impulsaron tareas de vigilancia y seguimiento desde marzo pasado luego de una denuncia anónima por presunto narcomenudeo.

El operativo completo

En total se realizaron ocho allanamientos coordinados entre la Justicia bonaerense y la Policía Federal Argentina. Según fuentes oficiales, durante los procedimientos se secuestraron aproximadamente 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, armas de fuego, municiones, celulares, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la investigación.

Mientras continúa la búsqueda de Luna Ortigoza, el caso genera fuerte repercusión política en Morón y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de designación y control dentro de distintas áreas del municipio.

Qué se secuestró en los allanamientos

Los procedimientos realizados en distintos domicilios permitieron secuestrar droga, armas, dinero y elementos utilizados presuntamente para el narcomenudeo en una de las investigaciones más importantes por cocaína en Castelar durante las últimas semanas.

Punto Resultado 1) Isabel Pardo 2582 Cocaína compactada, marihuana y dinero en efectivo 2) Pasaje Florit 3620 Más de un kilo de cocaína, arma calibre 32 y balanza digital 3) Cogliati 3525 Detención de Norberto Hernán Aliano, cocaína, marihuana y celular 4) Gabriel Miró al 3000 Sin secuestros 5) 14 de Julio 3347 Marihuana fraccionada 6) Presidente Ortiz 3855 Municiones calibre .22, marihuana y celulares 7) Presidente Ortiz 3848 Sin secuestros 8) Zavaleta 590, Libertad Sin secuestros

Los investigadores sostienen que la organización modificaba frecuentemente los puntos de venta para dificultar el seguimiento policial y mantener activa la comercialización de cocaína en Castelar y otros sectores de la zona oeste del Conurbano.

Una mirada rápida de la venta de cocaína en Castelar

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