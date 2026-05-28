Morón celebra el Día de la Hamburguesa con importantes descuentos y promociones

La propuesta, que incluye has 50% de descuento, busca incentivar el consumo local y ofrecer a los vecinos la oportunidad de disfrutar de excelentes opciones culinarias a precios más accesibles. Las hamburgueserías y bares adheridos están distribuidos en distintas localidades del partido:
- The Laundry Garage | Gral. Bartolomé Mitre 724.
- El Desembarco | Belgrano 410.
- Baum | 25 de Mayo 599.
- Blest | Ntra. Sra. del Buen Viaje 375.
- Mr. Tasty | Belgrano 19.
- Teco Burger | French 665.
Castelar
- El Desembarco | Santa Rosa 1285.
- Pompeya | Pompeya 2413.
- The Laundry House | Sta. Rosa 1037.
- Chueco’s Burger | Williams Morris 2881.
- Lyon’s Burger | Blas Parera 1894.
Haedo
- Scumm Bar | Pte. Perón 1598.
- Chabar | Pje. la Porteña 240.
- La Gale de Haedo | Av. Rivadavia 16160.
- Fuego Haedo | Martina Céspedes 2160.
El Palomar
- Atípico Burgers | Venecia 636.
Los descuentos y beneficios específicos estarán disponibles durante toda la jornada de este jueves directamente en los comercios mencionados.
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