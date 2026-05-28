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Morón celebra el Día de la Hamburguesa con importantes descuentos y promociones

Este jueves 28 de mayo, los amantes de las hamburguesas tienen una cita imperdible. Para celebrar el Día de la Hamburguesa habrá promociones y descuentos exclusivos en diversos locales gastronómicos del distrito.

Por Aldana Farinelli

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Día de la Hamburguesa

La propuesta, que incluye has 50% de descuento, busca incentivar el consumo local y ofrecer a los vecinos la oportunidad de disfrutar de excelentes opciones culinarias a precios más accesibles. Las hamburgueserías y bares adheridos están distribuidos en distintas localidades del partido:

Morón

  • The Laundry Garage | Gral. Bartolomé Mitre 724.
  • El Desembarco | Belgrano 410.
  • Baum | 25 de Mayo 599.
  • Blest | Ntra. Sra. del Buen Viaje 375.
  • Mr. Tasty | Belgrano 19.
  • Teco Burger | French 665.

Castelar

  • El Desembarco | Santa Rosa 1285.
  • Pompeya | Pompeya 2413.
  • The Laundry House | Sta. Rosa 1037.
  • Chueco’s Burger | Williams Morris 2881.
  • Lyon’s Burger | Blas Parera 1894.

Haedo

  • Scumm Bar | Pte. Perón 1598.
  • Chabar | Pje. la Porteña 240.
  • La Gale de Haedo | Av. Rivadavia 16160.
  • Fuego Haedo | Martina Céspedes 2160.

El Palomar

  • Atípico Burgers | Venecia 636.

Los descuentos y beneficios específicos estarán disponibles durante toda la jornada de este jueves directamente en los comercios mencionados.

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