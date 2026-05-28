Morón celebra el Día de la Hamburguesa con importantes descuentos y promociones

La propuesta, que incluye has 50% de descuento, busca incentivar el consumo local y ofrecer a los vecinos la oportunidad de disfrutar de excelentes opciones culinarias a precios más accesibles. Las hamburgueserías y bares adheridos están distribuidos en distintas localidades del partido:

Morón

The Laundry Garage | Gral. Bartolomé Mitre 724.

El Desembarco | Belgrano 410.

Baum | 25 de Mayo 599.

Blest | Ntra. Sra. del Buen Viaje 375.

Mr. Tasty | Belgrano 19.

Teco Burger | French 665.

Castelar

El Desembarco | Santa Rosa 1285.

Pompeya | Pompeya 2413.

The Laundry House | Sta. Rosa 1037.

Chueco’s Burger | Williams Morris 2881.

Lyon’s Burger | Blas Parera 1894.

Haedo

Scumm Bar | Pte. Perón 1598.

Chabar | Pje. la Porteña 240.

La Gale de Haedo | Av. Rivadavia 16160.

Fuego Haedo | Martina Céspedes 2160.

El Palomar

Atípico Burgers | Venecia 636.

Los descuentos y beneficios específicos estarán disponibles durante toda la jornada de este jueves directamente en los comercios mencionados.

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