Infancia sin celular en Hurlingham: 5 datos del nuevo programa municipal

La preocupación por la salud mental de las nuevas generaciones llegó a la agenda pública con el lanzamiento de Infancia sin celular, una campaña integral que propone un cambio estructural en la crianza digital.

Según datos recientes, en Argentina el 54% de los estudiantes de 15 años usa el celular diariamente en la escuela, afectando su rendimiento y atención. La plataforma municipal ofrece hoy herramientas gratuitas para que familias y escuelas puedan postergar el acceso a dispositivos inteligentes, promoviendo hábitos saludables y alertando sobre los riesgos de la «economía de la atención».

Esta iniciativa de infancia sin celular no solo busca informar, sino generar acuerdos comunitarios para evitar que los niños queden aislados socialmente por no tener un smartphone a edades tempranas.

La evidencia científica citada por el programa Infancia sin celular es reveladora. El uso intensivo de pantallas antes de los 16 años se vincula directamente con aumentos en síntomas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades en el aprendizaje. Por ello, el municipio propone el Compromiso Familiar, un formulario para que los padres firmen acuerdos compartidos y sostengan pautas de cuidado colectivas.

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El impacto de los algoritmos en el desarrollo cognitivo

Uno de los pilares de Infancia sin celular es visibilizar cómo las plataformas comerciales están diseñadas para captar y retener la atención de manera constante. A través de mecanismos como el scrolleo infinito y las recompensas inmediatas (likes), se generan dinámicas de consumo pasivo que son altamente estimulantes para cerebros en desarrollo. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), exposiciones superiores a dos horas diarias en la primera infancia pueden afectar seriamente los procesos de lenguaje y regulación emocional.

El programa municipal de Infancia sin celular distingue claramente entre el uso formativo de la tecnología —como la programación o la robótica que se dicta en el Polo Educativo local— y el consumo pasivo de redes sociales. La meta es reducir la centralidad del teléfono en la vida cotidiana para devolverle el protagonismo al juego libre, un factor protector clave para el desarrollo ejecutivo y emocional de los menores.

3 niveles de riesgo: salud mental, educación y socialización

La plataforma de Infancia sin celular detalla las consecuencias del uso desregulado de dispositivos en tres áreas críticas de la vida de los jóvenes:

Salud Mental: Se observa una correlación positiva entre el tiempo de uso de redes sociales y peores indicadores de bienestar emocional, especialmente en adolescentes mujeres, debido a la comparación social constante. Rendimiento Académico: Las pruebas PISA evidencian que el uso recreativo de dispositivos en horario escolar deteriora los aprendizajes en Matemática, Lectura y Ciencias. Socialización Presencial: La «infancia basada en el teléfono» desplaza el tiempo de actividad física y el encuentro cara a cara, fundamentales para la construcción de vínculos sólidos.

Experiencias internacionales y el modelo de Hurlingham

El debate sobre la Infancia sin celular no es local, sino global. Países como Australia ya han avanzado en leyes que prohíben el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que en Europa se discute la «mayoría de edad digital». En Argentina, Hurlingham se suma a esta tendencia con un enfoque preventivo y comunitario, emulando pactos de familias exitosos como los vistos en Mendoza.

Además de la web oficial (https://infancia.hurlingham.gob.ar/), el programa incluye encuestas locales para medir hábitos digitales, congresos educativos con especialistas y una agenda de actividades presenciales en plazas y centros culturales. El objetivo final es revalorizar el espacio público como ámbito de encuentro, alejando a los chicos de la «generación ansiosa» y fortaleciendo el sentido solidario de los lazos sociales.

La digitalización de la infancia no es inevitable si existe un Estado presente y una comunidad informada. Al sumarte a la campaña, no solo protegés el desarrollo de tus hijos, sino que contribuís a un entorno escolar y social más sano para todos.

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