Fain distribuyó el mejor helado por todo Haedo y Ramos Mejía

Desató una verdadera revolución dulce en el oeste del conurbano: con recetas artesanales, sabores intensos y una convocatoria que sorprendió en cada esquina, la marca logró colas y un boca a boca que la posicionó como la sensación del verano en la región a partir de la década del ’40.

Algunos recuerdan el paso por su casa y aquel helado con dos tapitas como un sándwich. También los formatos como cucuruchote, alfajor helado, baño en chocolate y en cereales también. Y el yogurt helado y nuevos gustos «argentinos» como el de flan o vainilla al malbec.

Lo poco que sabemos es que de una Europa atravesada por la crisis y la incertidumbre de entreguerras, un joven italiano aprendía el oficio que marcaría su destino: hacer helado como se hizo durante generaciones en Italia. Ese joven fue Timoteo Fain, el hombre que años más tarde fundaría Helados Fain en Ramos Mejía y dejaría una marca imborrable en la memoria.

Todo comenzó en 1934, cuando Timoteo Fain comenzó a recorrer las calles de Ramos Mejía y Haedo con se helados. Gritaba, como lo hacían todos, «He – la – doooooooo» y a continuación los gustos. Y de la calle, su voz penetraba en cada casa y hacía salir a los vecinos. Todavía la gente lo recuerda.

Instalado en Ramos Mejía, Timoteo comenzó desde abajo. Primero produjo helado de manera casi doméstica y lo distribuyó por el barrio. La imagen del triciclo heladero recorriendo calles polvorientas quedó grabada en la memoria de varias generaciones.

Acá la foto original sin colorear de Timoteo Fain sobre uno de los carros con los que distribuía helados

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Con esfuerzo y ahorro logró abrir su primer local, sobre la calle Emilio Mitre al 200. Allí nació formalmente Helado Fain, una heladería que rápidamente se convirtió en punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos.

La fórmula era simple pero poderosa: A) Elaboración diaria; B) Recetas tradicionales italianas; C) Sabores clásicos bien definidos; D) Atención cercana y familiar

Durante las décadas del 40, 50 y 60, el nombre Fain comenzó a expandirse. El dulce de leche, el chocolate amargo y el sambayón eran emblemas de la casa. No había marketing agresivo ni campañas masivas: el crecimiento fue por recomendación y fidelidad.

Hasta 1927, Timoteo Fain fabricaba en su Italia natal helados de agua con nieve de los Alpes, según contaba. Luego, emigró hacia nuestro país con su mujer e hijo, Adriano, e instaló su primera heladería en Ramos Mejía en 1933 sobre la calle Emilio Mitre 227 a principios de la década del ’30 y empezó su gran bicicleteada.

La foto original del primer local de Fain sobre la calle Mitre 227, local que pocos recuerda

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Y la foto curada del primer local en al calle Mitre 227 en colocar para ver mejor los detalles de la época hecha por 5G FX

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De Mitre al 200, Timoteo Fain pone en marcha un sistema cooperativo. No había empleados sino pequeños asociados. Se suman doce pequeñas organizaciones al proyecto y hacen la distribución con triciclos gigantes. En los ’50 abre su heladería en Rivadavia 13.914 (y Moreno), en la que queda a cargo su hijo Adriano y permanece 22 años en el mismo lugar. Esto local si lo recuerda todo Ramos Mejía.

Cuando cambia y se transforme en gran negocio

En los ’50 abre su heladería en Rivadavia 13.914 (y Moreno), en la que queda a cargo su hijo Adriano y permanece 22 años en el mismo lugar. Esto local si lo recuerda todo Ramos Mejía.

FAIN unifica su heladería en un local que a su vez es fábrica y expande su crecimiento desde Rivadavia y Medrano

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El negocio pasó luego a manos de su hijo Adriano Fain, quien continuó la fabricación y sostuvo la identidad en tiempos donde el consumo empezaba a modernizarse.

Acá tenemos la mismo foto de la inauguración del primer local en Ramos Mejía a color

Pero en 1972, cierra la heladería de la calle Mitre al 200, mantiene el local de Rivadavia 13.914 (ambos en Ramos Mejía) y en 1982 abre una nueva heladería en Haedo sobre la entonces Avenida Gaona 395. Allí instalan local y la fábrica y la administraron sus nietos, Raúl y Mario, hijos de Adriano, hijo de Timoteo. Se trato del Fain Drive In, la única que se adelantó a todas las cadenas de comercialización de comidas rápidas en permitir que el cliente permaneciera en el auto a la hora de comprar.

Fain Drive, una mirada al futuro de muchas otras cadena

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El 13 de octubre de 2013, Adriana Fain se comunicó con la redacción de Anticipos vía redes sociales y contó:

Aquellos carros surcaron todo Ramos Mejía, Villa Sarmiento y Haedo hasta que la marca logró imponerse

«Hola a todos. En la actualidad ya no hay ningún local abierto. Ese (por el de la foto) era un triciclo de mi abuelo Timoteo Fain, y como muchos de ustedes han recordado, las heladerías estaban, en la esquina de Rivadavia y Moreno, en Emilio Mitre al 200, en Gaona esquina Chassaing y en Driving en la Gaona Ancha. Gracias a todos por los hermosos recuerdos que forman parte de la historia de mi familia. Cariños.»

Hermosos los carros con heladeros para el disfrute del vecino

En 2010 se retiraron del mercado y nunca quisieron vender la marca que sostuvo la familia durante 90 años y tres generaciones. Como un gran recuerdo, Timoteo donó parte de la construcción a la Sala de Obstetricia del Hospital Sayago de Carlos Paz, Córdoba, en 1992.

Timoteo donó parte de la construcción a la Sala de Obstetricia del Hospital Sayago de Carlos Paz, Córdoba, en 1999

La misma propiedad que donó Timoteo en color tratada por FX 5G con IA para observar los detalles

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Con la llegada de grandes cadenas, franquicias y modelos industriales a partir de los años 80 y 90, el mercado cambió. El helado dejó de ser exclusivamente artesanal y se transformó en un producto de escala masiva.

Como muchas empresas familiares, Fain enfrentó un escenario más competitivo, donde el marketing y la expansión territorial pesaban tanto como la calidad del producto.

Sin embargo, el nombre quedó asociado a una generación que identifica a Fain con la infancia, el verano y la vida barrial.

La historia de Helados Fain es también la historia de la Argentina inmigrante: un oficio traído de Europa, adaptado al conurbano, construido con trabajo familiar y transmitido entre generaciones.

Timoteo Fain no creó una multinacional. Creó algo más difícil de medir: una tradición.

Y en Ramos Mejía, todavía hoy, cuando alguien habla del “helado de antes”, muchos recuerdan ese apellido que empezó con un inmigrante y terminó convirtiéndose en un símbolo.

Los puntos más sólidos del mapa histórico de Fain

La reconstrucción territorial de Fain todavía es parcial, pero existen tres ubicaciones que aparecen mencionadas de manera consistente entre archivos y testimonios familiares.

Punto Dato principal 1) Emilio Mitre al 200 Primer local formal de Fain en Ramos Mejía. 2) Rivadavia y Moreno Esquina histórica recordada por vecinos y familiares en Ramos Mejía. 3) Gaona 395 y Chassaing Lugar donde habría funcionado fábrica y local en Villa Sarmiento.

Línea de tiempo

Antes de 1933 – Italia

Timoteo Fain aprende el oficio heladero en su tierra natal, en una época donde el hielo natural y la técnica manual eran fundamentales en la elaboración.

1933 – Llegada a la Argentina

Timoteo Fain emigra junto a su familia y se instala en el oeste del Gran Buenos Aires, en un contexto de fuerte inmigración italiana.

Década de 1930 – Fundación en Ramos Mejía

Se establece formalmente Helado Fain en Ramos Mejía. Comienza la producción y la distribución barrial, primero de manera itinerante y luego con local propio.

Años 40 – Expansión barrial

El triciclo heladero recorre calles. La marca se consolida por recomendación y calidad, en una etapa donde el helado era un ritual social.

Años 50 y 60 – Consolidación comercial

El local se convierte en punto de encuentro familiar. Sabores como dulce de leche, chocolate amargo y sambayón se transforman en clásicos de la casa.

Años 60/70 – Continuidad generacional

La segunda generación familiar toma protagonismo en el negocio, manteniendo la identidad.

Años 80 y 90 – Cambio del mercado

La aparición de grandes cadenas y modelos de franquicia transforma el negocio del helado en Argentina. Las heladerías históricas enfrentan una competencia más agresiva y profesionalizada.

Siglo XXI – Memoria y legado

Helados Fain queda en la memoria colectiva como símbolo de una época donde el comercio barrial.

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