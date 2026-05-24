Axel Kicillof sumó a Alberto Descalzo como presidente de Provincia Seguros

Axel Kicillof finalmente firmó el decreto de designación de Alberto Descalzo como Presidente de la poderosa compañía estatal Provincia Seguros y se incorpora de lleno al Gobierno Provincial. De esta manera, El gobernador bonaerense, en su carrera a la Presidencia de la Nación, sumá otra intendente al equipo de gestión.

Acá te dejamos el discurso completo de Alberto Descalzo al asumir el PJ Ituzaingó el viernes 8 de mayo con Gabriel Katopodis y Verónica Magario como invitados ✅​✅​✅​👇​:

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un dirigente clave del armado político de Kicillof

Alberto Descalzo mantiene desde hace años un fuerte vínculo político con Axel Kicillof y se transformó en una de las figuras más activas en la construcción territorial del espacio del gobernador.

Actualmente se desempeña como presidente del Partido Justicialista de Ituzaingó y además fue elegido consejero provincial partidario por la Primera Sección Electoral, consolidando un rol central dentro del peronismo bonaerense.

Su llegada a Provincia Seguros es leída dentro del oficialismo como un movimiento político de alto valor estratégico, en medio del fortalecimiento del armado interno que impulsa el mandatario provincial.

Qué es Provincia Seguros

Provincia Seguros forma parte del Grupo Provincia y es una de las compañías líderes del mercado asegurador bonaerense. La empresa brinda coberturas para personas, vehículos, industrias, comercios, organismos públicos e instituciones.

Dentro del holding también funcionan otras firmas estratégicas como: A) Provincia ART; B) Provincia Leasing; C) Provincia Fondos; D) Provincia Net.

El cargo estaba ocupado hasta la semana pasada por Sergio Patrón Costas, dirigente cercano al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Aunque su nombre todavía figura dentro de parte de la estructura formal, la decisión política ya fue tomada y resta únicamente la asunción oficial de Descalzo.

Kicillof fortalece su armado con intendentes

La designación de Alberto Descalzo no aparece como un movimiento aislado dentro del esquema político de Axel Kicillof.

Durante la última semana, el gobernador también nombró al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al frente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que tiene como objetivo consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.

Las decisiones reflejan una estrategia cada vez más visible del mandatario bonaerense: fortalecer un armado político apoyado en el peso territorial de los intendentes peronistas y extender esa construcción más allá de la provincia de Buenos Aires.

El desembarco del kicillofismo en Corrientes

El pasado 21 de marzo de 2026, Alberto Descalzo y el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, encabezaron en la provincia de Corrientes una actividad política vinculada al Movimiento Derecho al Futuro, en lo que fue interpretado como uno de los primeros desembarcos formales del kicillofismo fuera del territorio bonaerense.

El encuentro se realizó en la localidad de Empedrado y tuvo como anfitrión al intendente local, Fernando Chara. Allí, los dirigentes dejaron un mensaje centrado en la unidad, el federalismo y la construcción política “de abajo hacia arriba”.

“No venimos con el dedo, venimos a organizar”, afirmó Alberto Descalzo frente a militantes y dirigentes correntinos.

Pero además dejó una definición política todavía más contundente sobre el futuro del gobernador bonaerense: “Axel quiere ser presidente, va a pelear para ser presidente y necesita quién lo ayude. No venimos a elegir a nadie, venimos a pedirles que nos ayuden, que ayuden a Axel; peleamos contra todos, contra la oligarquía, contra Milei y contra algunos de adentro también. El peronismo es poderoso cuando se organiza”.

Las declaraciones terminaron de consolidar el rol del histórico dirigente de Ituzaingó como uno de los principales operadores políticos del proyecto nacional que impulsa Axel Kicillof dentro del peronismo.

El desembarco formal en el equipo bonaerense

La llegada de Descalzo a Provincia Seguros representa además su incorporación formal al esquema institucional del gobierno bonaerense luego de años de construcción política junto al gobernador.

Con décadas de peso dentro del peronismo del oeste bonaerense, el exintendente suma ahora un lugar estratégico dentro de una de las estructuras económicas más importantes de la Provincia de Buenos Aires.