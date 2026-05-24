El día que Alberto Descalzo se comprometió públicamente con Axel Kicillof

Fue el 8 de mayo de 2026, sí hace semanas, cuando el histórico dirigente peronista Alberto Descalzo asumió la Presidencia del PJ de Ituzaingó y armó un discurso en el que fue enumerando palabra por palabra la situación del Gobierno Provincial, los embates del Gobierno Nacional a la gestión bonaerense, la necesidad de cambiar la agenda internacional de pro norteamericana a una latinoamericana, para desembocar en que Ituzaingó acompañará a Axel Kicillof en su carrera Presidencial.

Alberto Descalzo es tiempista. Lo sabe cualquiera. Y espero el momento adecuado para integrar la responsabilidad de llevar adelante Provincia Seguros. En el marco del acuerdo, está claro que Alberto Descalzo le pidió acciones concretos a Axel Kicillof para Ituzaingó en lo referido a infraestructura y salud, que ya están trabajando ya que son los dos ejes que hoy está poniendo en valor la gestión del intendente Pablo Descalzo.

Acá te dejamos el discurso completo de Alberto Descalzo al asumir el PJ Ituzaingó el viernes 8 de mayo con Gabriel Katopodis y Verónica Magario como invitados ✅​✅​✅​👇​:

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Acá la transcripción del discurso completo de aquella noche de Alberto Descalzo:

Hoy empezamos a organizar el Partido Justicialista. Hoy tenemos la visita de dos amigos, dos amigos que, al momento de enfrentar la elección de ese año, pasaron a través de septiembre y se pusieron al frente del conurbano bonaerense en las primeras secciones electorales, como hacía el camino con Polis.

Recorrió más de una vez nuestro distrito y nosotros, los 24 distritos de las primeras secciones electorales, mandándonos muy temprano a las estaciones de tren, en un café esperando a los vecinos que iban a trabajar, para charlar con ellos, verles el cuerpo y la cara, y darles un mensaje de esperanza.

Ese es el camino que debemos seguir recorriendo. La otra es la compañera Verónica Magario, que se puso al frente de la Tercera Sección Electoral, recorriendo sus distritos, municipios y la provincia más de una vez. Creo que esas son las dos personas que hicieron ganar el conurbano bonaerense, ambas compañeras y compañeros peronistas de toda la vida, que más que ustedes recorrieron cada uno de los barrios más pobres y humildes del conurbano bonaerense, bien de abajo, bien en luchas y peleas, y son los que más yo respeto, porque siempre han estado pensando de abajo hacia arriba, sabiendo que el futuro está justamente en la Argentina y en que el peronismo vuelva a estar con las vecinas, los vecinos, las compañeras y los compañeros.

Este es el camino que tenemos que recorrer, compañeras y compañeros. Decirles a los compañeros y compañeras que asumen el Consejo del Partido Justicialista que, además de una alegría por ser parte de nuestro consejo del partido, también es una gran responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que tiene el peronismo de Ituzaingó: recorrer con ustedes, además, compañeras y compañeros, cada uno de nuestros barrios, porque sabemos de la crisis que viven nuestras vecinas y nuestros vecinos, y hoy es un día especial.

Nuestra agrupación Siete de Marzo y el peronismo todo en la Argentina, pero ya trascendió al peronismo, porque sabemos que aquella mujer rompió el escenario de la política, una mujer que puso todo, pero que además se enfrentaba a todos los hombres que no querían que la mujer actuara en política.

Aquella mujer que recorrió las calles, que entró a las fábricas a andar con los trabajadores, que se acercó a la Confederación General del Trabajo para acompañar a aquel coronel que después, desde aquella secretaría, redactaba los convenios colectivos de trabajo y la organización. Estamos hablando de Eva.

Pero, compañeros, los derechos se ganan en un tiempo con gente que luchó, peleó, murió y fue encarcelada para ganar esos derechos. Si las nuevas generaciones no defienden estos derechos, no se los van a regalar: se los van a quitar. Por eso necesitamos también pensar en el encuentro de los hombres y mujeres de la Argentina.

El peronismo tiene que dar ese paso para que haya diálogos de entendimiento. Algunos no quieren escuchar lo que nos está pasando en cada uno de los barrios. Por eso creo, compañeras y compañeros, que Evita fue eso: fue el voto femenino, fue no solo esa capital política, sino la mujer en la política.

No hay peronismo sin compañeras y sin mujeres que sean protagonistas de nuestra historia, compañeros y compañeras. No para figurar, sino para tener los mismos derechos que cada compañero en representación nuestra, pero para la Argentina, sin mezquindades, escuchando absolutamente a todos, llamando a un gran frente nacional que nos permita defender nuestros derechos y los nuevos derechos que necesitamos conquistar. Así que el llamado tiene que ser ese. No alcanza con resistir.

Necesitamos revoluciones, un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales. A eso tenemos que ir nosotros. Así que, compañeros, ese es el camino que tenemos que tomar. Tenemos que hacer nuestro propio 17 de Octubre, nuestra propia Vuelta de Obligado. Tenemos que saber pelear por los intereses de la Argentina. No tenemos que entrar entregándonos a Estados Unidos sin tener un pensamiento propio, sin tener una agenda latinoamericana como Lula o como Sheinbaum, la presidenta de México.

Tenemos que hacer lo que hizo hace mucho tiempo, y aprendimos en los libros nosotros: el abrazo de Simón Bolívar con San Martín muestra históricamente cuál es el camino de la unidad americana para defender siempre los intereses de nuestros pueblos.

Queremos una Latinoamérica con voz propia, que defienda los intereses de nuestros pueblos, y tenemos que tomar ese camino que hasta no hace mucho tiempo hoy quieren justificar como “daños colaterales”, cuando algún misil cae en una escuela y mueren nenes y niños, como si eso no fuera nada, como si fuera parte de una equivocación, aunque todos nosotros sabemos que es a propósito que hacen esas cosas. Nosotros también queremos decirlo claramente.

Nosotros somos la paz, nosotros somos la vida, nosotros queremos construir un mundo de paz, un mundo de trabajo, un mundo de condiciones naturales que les permitan a todos vivir dignamente con su propio pensamiento. Nosotros con los nuestros, pero los demás países con los suyos, respetando la cultura de cada uno de esos países. Eso es lo que queremos, compañeros, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con nuestras vecinas y con nuestros vecinos.

Aquellos que no quieren conocer la matanza de Gaza, aquellos que están de acuerdo con esos dirigentes, son los mismos que los miércoles apalean a nuestros jubilados, son los mismos que sacan los medicamentos contra el cáncer, son los mismos que han desfinanciado nuestra educación, nuestra ciencia y tanta ideología.

Compañeras y compañeros, decirles todo esto, decirles claramente: nosotros tenemos una persona en la que confiamos, que gobierna con nosotros ya hace más de seis años, junto con Vero, junto con Katopodis y otro equipo de compañeras y compañeros. Mientras todos los días desde la Nación le sacan cosas a la Provincia, hacemos lo posible para seguir gobernando.

Ese compañero, esa compañera, están dispuestos a transformar la Argentina y dar el paso necesario para que el peronismo vuelva al gobierno, para que la Argentina no pierda los derechos. Ese compañero, ese compañero de la provincia de Buenos Aires, ese compañero Axel Kicillof que nos acompaña.

Los militantes, adherentes y simpatizantes del Gobierno de Ituzaingó en el acto del 8 de mayo

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