Triunfazo de Morón contra Estudiantes de Buenos Aires

Por la fecha 15 del torneo Primera B Nacional, Morón recibió a Estudiantes de Caseros en un partido importantísimo para ambos.

El equipo de Walter Otta volvió al triunfo y se quedó con 3 puntos de oro en un partido que debía jugar a matar o morir si quería seguir liderando la Zona A del torneo.

Y Moró lo logro merecidamente. Buscó el triunfo y se impuso con autoridad.

Morón supo manejar bien el partido, generando bastantes chances y llevándose puesto al equipo rival, sin dejarlo crear chances claras de gol. Supo aprovechar la localía y la superioridad numérica al haberle expulsado dos jugadores al Pincha.

El Gallo respira y empieza a pensar en su próximo encuentro, se le viene un partido complicadísimo en una provincia complicadísima como lo es Santiago Del Estero. Morón viajará para visitar a Mitre el 31/5 a las 16hs.

Incluso con forcejos en el área la pelota llegó a tocar la red

El Gallo salió con variantes debido a la expulsión de Vázquez frente a All Boys y la lesión de Livera.

Así formó Morón: Salvá; Salvareschi; Vaquero; Contreras; Burruchaga; Cardozo; Berterame; Kubiszkyn; Toloza; Olivares; Fagundez

El Pincha alineó a: Campisi; Benítez; Squié; Bernardi; Melo; Caro Torres; Ardiles; Sena; Melo; Camacho; Acosta

De esta manera, el conjunto Moronense se posiciona nuevamente puntero, con 25 unidades, al igual que Ciudad Bolívar.

A velocidad y con gambeta Morón se impuso a Estudiantes de Buenos Aires

Producción y Redacción Tobias Chammah