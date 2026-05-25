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El Centro de Jubilados de Castelar tuvo su Peña del 25 de Mayo con locro, baile popular y sorteos

Por Andres Llinares

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Héctor Toto Albarracín junto a su esposa antes de abrir los festejos por el 25 de Mayo en el Centro de Jubilados de Castelar
Héctor Toto Albarracín junto a su esposa antes de abrir los festejos por el 25 de Mayo en el Centro de Jubilados de Castelar

El Centro de Jubilados de Castelar, ubicado sobre Bouchard y Bernardo de Irigoyen, organizó una nueva edición de su tradicional peña del 25 de Mayo. Durante la jornada se compartió música, gastronomía criolla y actividades recreativas en comunidad.

El encuentro comenzó a las 12 horas en la sede ubicada exactamente en Buchardo 1640, en Castelar, y contó con espectáculos en vivo, bailes populares y distintos sorteos para los asistentes que no solo fueron jubilados, también hubo hijos y hasta nietos. Fue una gran jornada que reunió a más de cien personas y se quedaron sin entradas en la puerta.

A todo color se festejó en el Centro de Jubilados de Castelar o La Placita el 25 de Mayo
A todo color se festejó en el Centro de Jubilados de Castelar o La Placita el 25 de Mayo

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Héctor Toto Albarracín, su flamante presidente, abrió el baila tradicional con vestimenta de la época exhibiendo con maestría bailes tradicionales junto a su mujer en medio de un salón que lo miraba boquiabierto.

La entidad invitó a las autoridades del Club Morón a través de su socio Juan Andrés Arroyo, y estuvo presente en la figura de su Presidente, Andrés Llinares, y su Tesorero, Ricardo Di Giovanni y un breve charla se pusieron de acuerdo para comenzar a trabajar juntos una alianza estratégica ya que siendo vecinos, hasta el momento no habían tenido contacto.

«Claro que me interesa», le dijo Toto Albarracín a este medio «porque en décadas quisimos hacer cosas juntos, las pensamos pero nunca llegamos a persona adecuada, ahora están acá los miembros de la Comisión Directiva y seguro las vamos a poder concretar».

En este sentido, Albarracín, Llinares y Di Giovanni tendrán reuniones ya, en lo inmediato, y la palabra empeñada promete pileta gratis una vez por quincena con clases de aquagym para los socios del Centro de Jubilados.

Durante el encuentro hubo empandas, locro, pollo con ensalada rusa y la bebida se compraba en lugar como también los platos de la mesa dulce.

Con este evento, el Centro de Jubilados de Castelar o «La Placita» reactiva sus actividades que son muchas para jubilados y pensionados desde físicas hasta recreativas.

Música, folklore y cantina económica

Excelentes atuendos, gran destreza y un espectáculo digno para honrar a los fundadores de la Patria
Excelentes atuendos, gran destreza y un espectáculo digno para honrar a los fundadores de la Patria

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Durante la jornada hubo baile popular con distintos ritmos: folklore, tango, cumbia y música latina. Además, funcionó una cantina para quienes deseaban adquirir comidas y bebidas adicionales durante el encuentro.

Desde el centro de jubilados destacaron que la peña busca sostener las tradiciones patrias y generar un espacio de encuentro vecinal en una fecha muy significativa para la historia argentina.

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