Deportivo Morón ganaba 2-0 y Deportivo Madryn se lo empató, para matarse

Deportivo Morón no pudo sostener una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 frente a Deportivo Madryn este sábado 11 de julio, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Walter Otta dominó buena parte del encuentro, logró ponerse 2-0 con los tantos de Burruchaga y Franco Fagúndez, pero el conjunto chubutense reaccionó en el tramo final y rescató un punto gracias a los goles de Marcos Machado y Brian Gudiño.

Todo comenzó con alegría. Deportivo Morón ya había metido el primer gol en el Nuevo Francisco Urbano y nadie hacia preveer que se lo darían vuelta.

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Un duelo clave entre dos protagonistas de la Zona A

El partido reunía a dos de los principales animadores del campeonato. Deportivo Morón llegaba con la necesidad de recuperarse luego de dos derrotas consecutivas que le habían impedido sostenerse en la cima de la tabla, mientras que Deportivo Madryn también buscaba una rápida recuperación tras la caída sufrida frente a Colón de Santa Fe.

Con ambos equipos separados por pocos puntos y con el objetivo de mantenerse en la pelea por el ascenso, el encuentro prometía ser uno de los más atractivos de la fecha. La intensidad con la que se disputó desde el inicio terminó confirmando esa expectativa.

Durante todo el primer tiempo y la mitad del segundo hubo plena tranquilidad en el arco de Deportivo Morón

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Un primer tiempo con Morón como protagonista

Desde el pitazo inicial, el Gallo tomó la iniciativa. Con mayor tenencia de la pelota, presión alta y circulación por las bandas, comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Yair Bonnín.

Las primeras aproximaciones llegaron mediante remates de Franco Fagúndez y Juan Manuel Olivares, mientras que la ocasión más clara de la etapa inicial se produjo a los 22 minutos, cuando Fagúndez recibió dentro del área, giró y definió apenas desviado junto al segundo palo.

Deportivo Madryn respondió de manera esporádica. La más clara fue un centro que Luis Silba no logró conectar en el corazón del área. Más allá de esa acción, el conjunto visitante encontró dificultades para superar la presión ejercida por Morón.

Aunque el dominio territorial perteneció al equipo de Walter Otta durante gran parte del primer tiempo, ninguno de los dos logró romper el cero antes del descanso.

Franco Fagúndez también festejaba. Cómo no iba a hacerlo si el Gallo ganaba 2-0.

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Burruchaga y Fagúndez adelantaron al Gallo

El complemento comenzó con un trámite similar. Madryn avisó con una llegada protagonizada por Leonardo Marinucci, pero fue Morón el que golpeó primero.

A los siete minutos, Burruchaga apareció para culminar una acción ofensiva que terminó desviándose en un defensor antes de vencer la resistencia de Bonnín y establecer el 1-0.

El envión anímico fortaleció al conjunto del Oeste, que continuó manejando el partido y encontró el segundo tanto a los 18 minutos. Franco Fagúndez construyó una gran maniobra individual, dejó rivales en el camino con un doble enganche y sacó un potente remate de zurda desde afuera del área que se clavó junto al palo izquierdo para poner el 2-0.

Con dos goles de ventaja y el control del juego, todo indicaba que Morón se encaminaba hacia una victoria de enorme valor en la lucha por los primeros puestos.

Fue todo alegría hasta el final. Para matarse.

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La reacción de Deportivo Madryn cambió el desarrollo del partido

Cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, Deportivo Madryn encontró el descuento a los 24 minutos. Tras una buena combinación ofensiva, Marcos Machado apareció dentro del área para empujar la pelota y establecer el 2-1.

El gol modificó por completo el desarrollo del partido. El conjunto patagónico ganó confianza, adelantó sus líneas y comenzó a inquietar con mayor frecuencia a la defensa del Gallo, mientras Morón perdió precisión para administrar la ventaja.

A los 38 minutos, el local estuvo muy cerca de liquidar definitivamente el encuentro. Franco Toloza sacó un potente remate que se estrelló contra uno de los postes cuando Bonnín ya estaba vencido.

La oportunidad desperdiciada resultó determinante. En la jugada siguiente, Brian Gudiño capturó un rebote dentro del área, remató al arco y la pelota se desvió en un defensor antes de ingresar junto al palo derecho, decretando el 2-2 definitivo.

Con variantes, el técnico de Deportivo Madryn dejó atrás la falta de definición y empezaron los goles del empate

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Un empate con sabor amargo para Morón

El resultado dejó una sensación de frustración en el Nuevo Francisco Urbano. Después de dominar buena parte del partido y construir una ventaja de dos goles, Deportivo Morón terminó resignando dos puntos frente a un rival directo en la pelea por el ascenso.

Para Deportivo Madryn, en cambio, el empate representó una inyección anímica luego de la derrota sufrida la fecha anterior. El equipo dirigido por Leandro Gracián mostró personalidad para sobreponerse a un escenario adverso y consiguió rescatar un valioso punto en condición de visitante.

Más allá del resultado, el encuentro confirmó la paridad que caracteriza a la Zona A de la Primera Nacional, donde cada fecha puede modificar el panorama de la lucha por el ascenso y ningún partido ofrece margen para relajarse.

Síntesis del partido

Deportivo Morón: 2 (Burruchaga y Franco Fagúndez).

Deportivo Madryn: 2 (Marcos Machado y Brian Gudiño).

Competencia: 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Resultado final: Deportivo Morón 2 – Deportivo Madryn 2.

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