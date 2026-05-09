PJ de Ituzaingó y fiesta parece que es ahora. El viernes ocho de mayo de 2026 se realizó la presentación oficial de las nuevas autoridades con un acto político que tuvo más de fiesta y comunión que de batucada y consignas, encabezado por dirigentes del peronismo bonaerense y local, en una jornada marcada por llamados a la unidad, la militancia, la defensa del Rol del Estado y la construcción de un espacio activo y popular para enfrentar las políticas neo liberales de Javier Milei.
Acá te dejamos una síntesis explosiva del acto con Verónica Magario y Gabriel Katopodis ✅✅✅👇:
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La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quienes acompañaron la asunción de las nuevas autoridades partidarias en el distrito.
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También participaron el histórico dirigente peronista Alberto Descalzo y el actual intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el Jefe de Gabinete, Pablo Piana y Juan Manuel Alvarez Luna, Presidente del Concejo Deliberante, en una convocatoria que reunió a militantes, funcionarios, referentes territoriales y dirigentes del espacio.
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Un acto de respaldo político y reorganización partidaria
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Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la estructura partidaria local en un contexto político y económico complejo para el peronismo y para la Provincia de Buenos Aires. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de consolidar la organización territorial y sostener la cercanía con los vecinos frente al escenario nacional actual.
Desde el PJ local remarcaron que la renovación de autoridades busca “seguir fortaleciendo la organización y la militancia”, reafirmando un proyecto político centrado en “la defensa de las y los trabajadores, la justicia social y un Estado presente”.
La actividad también funcionó como una señal de alineamiento político entre el peronismo de Ituzaingó y la conducción provincial encabezada por el gobernador Axel Kicillof, en medio de un escenario nacional atravesado por tensiones económicas, ajuste fiscal y debates sobre el rol del Estado.
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El mensaje de unidad del peronismo local
Uno de los ejes centrales del acto fue el llamado a la unidad del movimiento peronista. En distintos discursos se insistió en que “el trabajo colectivo y la defensa del pueblo” son herramientas fundamentales para enfrentar la crisis y sostener políticas públicas en el territorio.
Los organizadores señalaron además que el desafío del peronismo en esta etapa será mantener activa la militancia barrial, profundizar el contacto con instituciones intermedias y continuar desarrollando políticas vinculadas a infraestructura, inclusión social y acompañamiento comunitario.
La presencia conjunta de Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Alberto Descalzo, Pablo Descalzo, Pablo Piana y Juan Manuel Alvarez Luna fue interpretada dentro del espacio como una muestra de cohesión política y respaldo a la conducción local del justicialismo.
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El PJ de Ituzaingó busca consolidar su estructura territorial
En el oficialismo local consideran que el fortalecimiento partidario será clave de cara a los próximos desafíos electorales y sociales. Por eso, durante la presentación de autoridades se hizo hincapié en la necesidad de sostener la presencia en los barrios, ampliar la participación militante y defender las políticas públicas impulsadas desde la Provincia de Buenos Aires.
El acto cerró con consignas vinculadas a la unidad del peronismo, la organización política y la defensa de los sectores populares, en una jornada donde la dirigencia local buscó mostrar cohesión interna y capacidad de movilización territorial.
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