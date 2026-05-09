PJ de Ituzaingó y fiesta parece que es ahora. El viernes ocho de mayo de 2026 se realizó la presentación oficial de las nuevas autoridades con un acto político que tuvo más de fiesta y comunión que de batucada y consignas, encabezado por dirigentes del peronismo bonaerense y local, en una jornada marcada por llamados a la unidad, la militancia, la defensa del Rol del Estado y la construcción de un espacio activo y popular para enfrentar las políticas neo liberales de Javier Milei.

Acá te dejamos una síntesis explosiva del acto con Verónica Magario y Gabriel Katopodis ✅​✅​✅​👇:

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La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quienes acompañaron la asunción de las nuevas autoridades partidarias en el distrito.

La asunción de las autoridades del PJ de Ituzaingó se transformó en una fiesta

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También participaron el histórico dirigente peronista Alberto Descalzo y el actual intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el Jefe de Gabinete, Pablo Piana y Juan Manuel Alvarez Luna, Presidente del Concejo Deliberante, en una convocatoria que reunió a militantes, funcionarios, referentes territoriales y dirigentes del espacio.

Alta participación de la militancia del PJ de Ituzaingó para reconstruir un frente político, económico y social

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Un acto de respaldo político y reorganización partidaria

Alberto Descalzo asumió el PJ de Ituzaingó en medio de la alegría militante

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Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la estructura partidaria local en un contexto político y económico complejo para el peronismo y para la Provincia de Buenos Aires. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de consolidar la organización territorial y sostener la cercanía con los vecinos frente al escenario nacional actual.

Desde el PJ local remarcaron que la renovación de autoridades busca “seguir fortaleciendo la organización y la militancia”, reafirmando un proyecto político centrado en “la defensa de las y los trabajadores, la justicia social y un Estado presente”.

La actividad también funcionó como una señal de alineamiento político entre el peronismo de Ituzaingó y la conducción provincial encabezada por el gobernador Axel Kicillof, en medio de un escenario nacional atravesado por tensiones económicas, ajuste fiscal y debates sobre el rol del Estado.

Verónica Magario en el acto de asunción del PJ de Ituzaingó

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El mensaje de unidad del peronismo local

Uno de los ejes centrales del acto fue el llamado a la unidad del movimiento peronista. En distintos discursos se insistió en que “el trabajo colectivo y la defensa del pueblo” son herramientas fundamentales para enfrentar la crisis y sostener políticas públicas en el territorio.

Los organizadores señalaron además que el desafío del peronismo en esta etapa será mantener activa la militancia barrial, profundizar el contacto con instituciones intermedias y continuar desarrollando políticas vinculadas a infraestructura, inclusión social y acompañamiento comunitario.

La presencia conjunta de Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Alberto Descalzo, Pablo Descalzo, Pablo Piana y Juan Manuel Alvarez Luna fue interpretada dentro del espacio como una muestra de cohesión política y respaldo a la conducción local del justicialismo.

Pablo Piana (Jefe de Gabinete) y a su lado Juan Manuel Alvarez Luna (Presidente del Concejo Deliberante). Nadie se quiso perder la asunción de las autoridades del PJ de Ituzaingó.

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El PJ de Ituzaingó busca consolidar su estructura territorial

En el oficialismo local consideran que el fortalecimiento partidario será clave de cara a los próximos desafíos electorales y sociales. Por eso, durante la presentación de autoridades se hizo hincapié en la necesidad de sostener la presencia en los barrios, ampliar la participación militante y defender las políticas públicas impulsadas desde la Provincia de Buenos Aires.

El acto cerró con consignas vinculadas a la unidad del peronismo, la organización política y la defensa de los sectores populares, en una jornada donde la dirigencia local buscó mostrar cohesión interna y capacidad de movilización territorial.

La asunción de las autoridades del PJ de Ituzaingó se transformó en una fiesta

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